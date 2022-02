Sifu: Kostenlose Outfits angekündigt – Entwickler bitten um Vorschläge

Seit dem offiziellen Release wurde der von SloClap entwickelte Action-Titel „Sifu“ mit mehreren Updates versehen, die unterschiedliche Verbesserungen wie Anpassungen an ausgewählten Bosskämpfen oder Fehlerbehebungen mit sich brachten.

Wie das Studio im Rahmen eines aktuellen Tweets bekannt gab, werden kommende Updates zu „Sifu“ nicht nur weitere Optimierungen und neue Features umfassen. Darüber hinaus sollen Spieler und Spielerinnen auf ihre Kosten kommen, die sich an der Tatsache stören, dass der Protagonist von „Sifu“ derzeit mit einem einzigen Outfit auskommen muss. Eigenen Angaben zufolge planen die Macher von SloClap nämlich weitere Outfits, die in Form von kostenlosen Updates den Weg in den Action-Titel finden werden.

Bei den Arbeiten an möglichen neuen Outfits setzen die Entwickler von SloClap auf eine Zusammenarbeit mit der Community und bitten die Spieler beziehungsweise Spielerinnen darum, ihnen ihre Vorschläge für mögliche Kostüme zu unterbreiten. „Das Team wird Sifu in zukünftigen Updates auch weitere Outfits hinzufügen – Wenn Sie Ideen haben, können Sie sie gerne teilen! Keine Garantien – aber wir sehen uns alle Vorschläge an“, so das Studio.

Weitere Meldungen zu Sifu:

Wann die neuen Outfits im Endeffekt den Weg in „Sifu“ finden werden, wurde bisher nicht verraten. Fest steht laut SloClap bisher nur, dass alle, die die Deluxe-Edition des Martial-Arts-Spektakels erworben haben, im Mai ein kostenloses und vor allem exklusives Outfit erhalten. Näher ins Detail ging das Studio diesbezüglich allerdings noch nicht.

„Sifu“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

A special gift is coming for the #Sifu Deluxe Edition holders: an exclusive outfit for the main character 😎

It will be released with the first major #SifuGame update in early May. More info coming soon !

— SifuGame (@SifuGame) February 25, 2022