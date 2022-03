State of Play: Neue Ausgabe mit Termin und ersten Details angekündigt

Die nächste "State of Play"-Episode findet in dieser Woche statt.

In den vergangenen Tagen wiesen gleich mehrere Insiderquellen darauf hin, dass wir uns in diesem Monat über eine neue Ausgabe des „State of Play“-Formats freuen dürfen.

Am Dienstag Nachmittag machten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment endlich Nägel mit Köpfen und kündigten die neue „State of Play“-Episode offiziell an. Stattfinden wird diese bereits am morgigen Mittwoch, dem 9. März 2022 um 23 Uhr unserer Zeit. Wie es in der heutigen Ankündigung heißt, wird sich die neue „State of Play“ auf Ankündigungen beziehungsweise Updates japanischer Studios konzentrieren und es auf eine Laufzeit von 20 Minuten bringen.

Erwarb Sony Interactive Entertainment eine Marke von Konami?

Konkrete Details zu möglichen Ankündigungen nannte Sony Interactive Entertainment im Rahmen der offiziellen Ankündigung leider nicht. Allerdings möchten die Kollegen von Game Reactor in Erfahrung gebracht haben, dass es Sony Interactive Entertainment gelang, eine bekannte Marke von Konami zu erwerben. Ein neuer Titel auf Basis der besagten Marke soll auf der morgigen „State of Play“ angekündigt beziehungsweise enthüllt werden.

Laut Game Reactor haben wir es hier mit einer spektakulären Ankündigung zu tun, die sogar dazu geführt haben soll, dass verschiedene Studios eine Verschiebung der „State of Play“ einforderten, damit die Ankündigung nicht von ihren aktuellen Projekten ablenkt. Es überrascht wohl nur die wenigsten, dass schnell der Name „Silent Hill“ durch die Gerüchteküche geisterte. Schließlich wurde die legendäre Horror-Serie in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem möglichen Reboot in Verbindung gebracht, der bei den „Death Stranding“-Machern von Kojima Productions entstehen und von Sony Interactive Entertainment finanziert werden soll.

Folgerichtig sei damit zu rechnen, dass der Reboot der „Silent Hill“-Reihe exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Ob diese Gerüchte den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise morgen Abend ab 23 Uhr.

