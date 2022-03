Destiny 2: Es hagelt Urheberrechtsverwarnungen, sogar für Bungie

Das „Destiny“-Universum hat eine sehr aktive Community, die unter anderem auch von seinen Streamern und YouTubern lebt. Diese informieren über Builds für die Hüter, bringen ihren Zuschauern Raids und andere Endgame-Aktivitäten bei oder erklären die Feinheiten der Lore.

Seit Anfang des Jahres werden diese Grundpfeiler der Community jedoch erschüttert. Denn irgendjemand schickt ihnen Urheberrechtsverwarnungen, die mitunter sogar in Strikes für ihre Twitch- und YouTube-Konten enden. In einer besonders bizarren Wendung haben sich nun auch die Entwickler von Bungie zu Wort gemeldet und verkündet, dass sogar ihre eigenen Kanäle von diesen wilden DMCA-Strikes betroffen sind.

Wer schickt Bungie Verwarnungen wegen Urheberrechtsverletzungen?

Anfang des Jahres fing diese seltsame Geschichte erst mit Kanälen an, die veröffentlichte oder unveröffentlichte Musik aus dem „Destiny“-Universum auf ihren Kanälen hochgeladen hatten. Während einige Nutzer diese Videos monetarisiert haben, was gegen das Urheberrecht verstoßen würde, nutzten andere Fans ihre Channels dafür, den Soundtrack zu archivieren. Viele dieser Musikstücke sind nicht mehr im Spiel, da Bungie nun dazu übergegangen ist, veralteten Content aus „Destiny 2“ zu entfernen.

Danach traf es auch andere, größere Content-Ersteller: Aztecross sollte laut einer Verwarnung ein Video entfernen, in dem er einen Eintrag des wöchentlichen Bungie-Blogs vorlas und erhielt gleich zwei Copyright-Strikes. Bei dem „Lore Daddy“ My name is Byf wurde ein knapp zweistündiges Video über die Hexenkönigin Savathûn gelöscht. Esoterickk hat nach einem Copyright-Strike vorsorglich hunderte seiner eigenen Videos von seinen Kanälen entfernt.

Nicht nur die Content-Ersteller waren über dieses Vorgehen erbost, sondern auch ihre Fans aus der Community. Viele wandten sich an die Entwickler von Bungie und forderten eine Erklärung. Am vergangenen Wochenende bestätigte Bungie über den offiziellen Twitter-Kanal, dass man von den Copyright Takedowns weiß und diese derzeit untersucht. Diese Aktionen würden nicht von dem Entwickler oder einem Partner verursacht. Bungie würde selbst zum Opfer, da sogar die offiziellen Kanäle des Unternehmens von den Urheberrechtsverwarnungen betroffen wären.

Wer für die Verwarnungen verantwortlich ist, ist bis jetzt noch nicht klar. Doch mittlerweile gibt es wenigstens für einige Content-Ersteller gute Nachrichten. Das umfangreiche Lore-Video von Byf wurde wiederhergestellt und die Copyright-Strikes von Aztecross wurden aufgehoben. Der YouTuber bangte um seinen Kanal, da ein dritter Strike unweigerlich zu einer Sperrung von der Videoplattform geführt hätte.

