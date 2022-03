Fortnite: Battle Royale ohne Bauen – „Zero Build“-Modus ist da

Der Nicht-Bauen-Modus in "Fortnite" ist jetzt in separater Form erhältlich. Zur Veröffentlichung lud Epic Games einen actionreichen Trailer hoch.

Im "Zero Build"-Modus müssen sich die Spieler auf ihre Treffsicherheit verlassen.

Zur Einführung der neuen Season in „Fortnite“ hat das Entwicklerteam das charakteristische Bauen aus dem Spiel genommen. Im Fokus standen dadurch die neuen Gameplay-Elemente wie Klettern oder Sprinten. Bei den Spielern kam der Verzicht auf die Bau-Komponente hervorragend an. Deshalb hat Epic Games daraus nun einen separaten Modus gebastelt: „Zero Build„. Einen vielversprechenden Hinweis darauf gab es schon im Vorhinein.

Dieser Spielmodus ist ab sofort verfügbar. Hier kommt es voll und ganz auf ein präzises Aim an. Geht vorsichtig vor und nutzt bei einem Gefecht die Deckungsmöglichkeiten in der Umgebung aus. Um die schützenden Mauern zu ersetzen, können die Spieler das aufladbare Overshield einsetzen. Fahrzeuge spielen natürlich weiterhin eine große Rolle, darunter die neuen Panzer. Möchtet ihr diese in die Luft jagen, müsst ihr zum neuen Amboss-Raketenwerfer greifen. Übrigens könnt ihr Aufstiegshilfen nutzen, um binnen Sekunden das Dach eines Gebäudes zu erklimmen.

„Zero Build“ kann wahlweise alleine, im Duo, im Trio oder im Squad gespielt werden. Anscheinend bleibt der Modus dauerhaft im Spiel. Die klassischen Spielmodi mit dem altbewährten Bauen werden außerdem in Kürze wieder verfügbar sein.

„Fortnite“ ist für PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch und mobile Geräte verfügbar. Wie die Gefechte im „Zero Build“-Modus ablaufen, veranschaulicht der heute veröffentlichte Gameplay-Trailer:

