Tales of Arise x Scarlet Nexus: Beide Spiele haben Updates mit Kollaborationsgegenständen erhalten

Nachdem Bandai Namco Entertainment in der vergangenen Woche für das Japano-Rollenspiel „Tales of Arise“ eine Kollaboration mit dem hauseigenen Abenteuer „Scarlet Nexus“ ankündigte, haben die Entwickler nun auch das Update 1.05 zum Download bereitgestellt.

Neue Waffen, Gegenstände und mehr

Mit dem neuesten Patch werden die Gegenstände hinzugefügt, die im Rahmen der Kollaboration ins Spiel kommen sollten. Darunter finden sich ein die Waffe Myobo Muramasa des „Scarlet Nexus“-Protagonisten Yuito. Mit Baki-chan wird auch ein neues Accessoire angeboten. Das Update wird wiederum mit zusätzlicher Hintergrundmusik und Stabilitätsverbesserungen abgerundet.

Und da die Kollaboration nicht einseitig verläuft, haben die Verantwortlichen auch ein neues Update für „Scarlet Nexus“ veröffentlicht. Der Patch 1.08 beinhaltet die „Tales of Arise“-Gegenstände, die Alphens Flammenschwert und die gebrochene Eisenmaske umfassen. Allerdings haben die Entwickler auch den neuen Schwierigkeitsgrad „Sehr einfach“ hinzugefügt.

Unsere Tests zu Tales of Arise & Scarlet Nexus:

Darüber hinaus kann man fortan den Speicherstand aus der Demoversion ins Spiel sowie die Trophäen von der PlayStation 4- auf die PlayStation 5-Version übertragen. Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen sind zwar auch in dem Update inbegriffen, wurden jedoch nicht konkreter thematisiert.

„Tales of Arise“ und „Scarlet Nexus“ sind für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erhältlich. Weitere Nachrichten zu beiden Spielen kann man bei Interesse hier und hier in unseren Themenübersichten entdecken.

