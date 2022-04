PS5: Online-Titel der London Studios basiert auf einer neuen Marke

In den vergangenen Monaten wiesen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment mehrfach darauf hin, dass sich bei den hauseigenen Studios diverse ambitionierte Projekte für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden.

Darunter befindet sich ein neuer Online-Titel der Sony London Studios, die sich in der Vergangenheit vor allem mit dem VR-Action-Feuerwerk „Blood & Truth“ einen Namen machten. Mit einer aktuellen Stellenausschreibung begeben sich die London Studios derzeit auf die Suche nach erfahrenem Person und möchten unter anderem die Posten des Lead-Charakter-Artists, des Senior-Gameplay-Animators und des Lead-Online-Programmers besetzen.

Gleichzeitig versteckt sich in der Stellenausschreibung ein kleiner Hinweis auf das neue Projekt der London Studios. So heißt es, dass es sich bei dem kommenden Online-Titel für die PS5 um „eine aufregende neue Marke“ handelt, die nur darauf wartet, zum Leben erweckt zu werden.

Unklar ist leider weiterhin, wann im Endeffekt mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release des besagten Projektes zu rechnen ist. Dahingehend halten sich die Entwickler der Sony London Studios nämlich weiterhin bedeckt. Allerdings könnten frühere Stellenausschreibung der britischen Entwicklerschmiede erste Details zur spielerischen Umsetzung geliefert haben. In der im Januar dieses Jahres veröffentlichten Stellenausschreibung für den Posten des Lead-Level-Designers war beispielsweise von Online-Multiplayer-Kämpfen die Rede.

Zudem wurde nach Personal mit Erfahrungen im Bereich der prozeduralen Umgebungsgenerierung oder der KI-Programmierung gesucht. Da die letzten Stellenausschreibungen des britischen Studios darauf hindeuteten, dass sich der ambitionierte Online-Titel für die PlayStation 5 noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befindet, werden wir uns wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis uns konkrete Details oder handfeste Spielszenen ins Haus stehen.

— PlayStation London Studio is Hiring! (@LondonStudioHQ) April 7, 2022