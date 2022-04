Call of Duty: Sledgehammer steuert 2025 nächsten Teil bei – Gerücht

Call of Duty:

Sledgehammer Games hat offenbar die Arbeiten an einem neuen Teil der "Call of Duty"-Reihe begonnen. Der Shooter wird voraussichtlich 2025 auf den Markt kommen, meint der Insider Tom Henderson.

„Call of Duty Vanguard“ kam nicht nur bei den Testern eher mäßig an. Auch viele Spieler konnten sich nicht so recht mit dem Shooter anfreunden. Der User-Score liegt im Fall der PS5-Version gerade einmal bei 3,5.

Das bedeutet aber nicht, dass Sledgehammer Games fortan die Finger von der Reihe lassen oder nur als unterstützendes Studio mitwirken wird. Das nächste „Call of Duty“ befindet sich dort bereits in der Vorproduktion, wie der „CoD“-Insider Tom Henderson erfahren haben will.

Nähere Informationen sind zum Spiel bislang nicht bekannt. Doch basierend auf Kommentaren von Leuten, die an „Vanguard“ gearbeitet haben, spekuliert Henderson, dass es sich um eine Fortsetzung handeln könnte. Angesichts der schlechten Resonanz klingt diese Annahme allerdings weniger wahrscheinlich.

Launch könnte 2025 erfolgen

In Bezug auf den Release-Zeitraum glaubt Henderson, dass das nächste „Call of Duty“ von Sledgehammer Games im Jahr 2025 erscheinen könnte. Mit einem neuen Spiel von Treyarch, das für 2024 geplant sei, scheint es, dass Activision den regulären jährlichen „CoD“-Zeitplan nach einem geplanten Pausenjahr im Jahr 2023 wieder aufnehmen möchte.

Doch auch das Jahr 2023 wird nicht ohne „Call of Duty“ auskommen. Zusätzlich zu „Warzone 2“ wird laut Hernderson wahrscheinlich ein eigenständiges Zombies-Erlebnis erscheinen.

Vorsicht ist allerdings angebracht: Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier, das sie alles andere als bestätigt sind und sich laufende Pläne durchaus ändern können. Fest steht zumindest: 2022 ist zunächst der Entwickler Infinity Ward mit einem neuen „Call of Duty“ an der Reihe.

Letztendlich scheint in der „Call of Duty“-Franchise eine Menge Bewegung zu sein. Erst kürzlich verwies Activision auf ein Always-On-Modell und meint damit ein Universum, das kontinuierlich mit Inhalten gefüttert wird, nachdem in den vergangenen Jahren eher klassische Veröffentlichungen mit einer gewichteten Veröffentlichung eines neuen Spiels im Herbst vollzogen wurden.

Der kontinuierliche Nachschub an neuen Inhalten muss natürlich finanziert werden. Wohin die Reise wohl führen wird, verdeutlicht eine andere Meldung. So könnte mit „Call of Duty 2.0“ ein Abomodell eingeführt werden, das euch monatlich zahlen lässt. Auch Rockstar Games geht mit „GTA 5“ mittlerweile diesen Weg.

