Gran Turismo 7: Update 1.12 für PS4 und PS5 zum Download – Changelog

"Gran Turismo 7" wurde mit einem Update auf die Version 1.12 gebracht. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog zum PS4- und PS5-Rennspiel. Zwei Kernpunkte sind darin aufgeführt.

Das im März von Sony und Poylphony Digital veröffentlichte Rennspiel „Gran Turismo 7“ wird regelmäßig mit neuen Aktualisierungen aufgewertet. Neustes Update im Bunde ist der Patch 1.12, zu dem der offizielle Changelog vorliegt.

Changelog zum GT7-Update 1.12

Bahnbrechende neue Features solltet ihr diesmal nicht erwarten. Stattdessen widmet sich das Update zwei Problemen, die bei Brand Central und bei den World Circuits auftreten konnten. So nahmen die Entwickler unter anderem eine Korrektur an den Einladungen vor. Seit der Veröffentlichung des letzten Updates wurden an dieser Stelle mehrfach Probleme mit dem Zeitlimit gemeldet.

Brand Central

Es wurde ein Problem mit der Funktion „Einladungen“ behoben, bei dem die Einladungen versehentlich früher als vorgesehen abliefen. Außerdem werden mit diesem Update „Einladungen“ von den unten aufgeführten Herstellern an alle Accounts verteilt, die sich bis zum 24. April ins Spiel einloggen:

Aston Martin

Bugatti

Citroën

Ferrari

Lamborghini

Pagani

Porsche

Mit der Installation von Update 1.12 sind die Einladungen nun 30 Tage ab dem Zeitpunkt ihres Erhalts gültig.

World Circuits

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die BGM an der Start- und Ziellinie eines Rennens nicht abgespielt wurde.

Weitere Punkte umfasst der Changelog zum „GT7“-Update nicht. Allerdings war das Update 1.11 recht umfangreich gefüllt. Seit der vergangenen Woche können dank der Aktualisierung einstündige Rennen mit vorgegebenen Strecken und Fahrzeugtypen gemeistert werden. Am Ende winkt eine ordentliche Belohnung, sofern ihr euch in den mitunter recht knackigen Rennen bis auf die vordersten Plätze arbeitet.

Darüber hinaus wurden den World Circuits neue Rennveranstaltungen hinzugefügt. Es kam zu einer Erhöhung des maximalen Kontostandes auf maximal 100 Millionen Cr und beim Gebrauchthändler sowie bei den legendären Fahrzeugen erwarten euch künftig mehr gleichzeitige Autos. Auch an anderen Stellen wurde Hand angelegt. Unserebeinhaltet alle relevanten Infos.

„Gran Turismo 7“ verweilt seit dem 4. März 2022 für PS5 und PS4 auf dem Markt. Falls ihr mehr über das Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital erfahren möchtet, dann werdet ihr in unserer News-Übersicht zu „Gran Turismo 7“ fündig. Diskutieren könnt ihr das Rennspiel auch im „Gran Turismo“-Forum, das mittlerweile mit reichlich „GT7“-Themen gefüllt ist.

