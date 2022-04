Gran Turismo 7: Update 1.11 veröffentlicht – 1-Stunden-Rennen, zusätzliche Credits und mehr

Polyphony Digital hat für „Gran Turismo 7“ das Update 1.11 veröffentlicht. Es nimmt unter anderem Änderungen an der Auszahlung vor und führt einstündige Rennen ein.

So wurde bei den World Circuits die Anzahl der Belohnungen für Events erhöht, was zumindest für die zweite Hälfte des Weltkurses gilt. Ebenfalls wurden den World Circuits neue Rennveranstaltungen hinzugefügt. Dazu gehören:

World Touring Car 600 Tokyo Expressway East Clockwise

Welt-Tourenwagen 700 24 Heures du Mans Racing Circuit

Welt-Tourenwagen 800 Sardinien Rennstrecke A

Und auch an anderer Stelle könnt ihr euch über eine angepasste Credit-Ausschüttung freuen. Die Belohnungen für Arcade-Rennen und benutzerdefinierte Rennen wurden angepasst.

Mit dem Update 1.11 werden in „Gran Turismo 7“ Belohnungen eingeführt, die ihr bekommt, wenn ihr in der Circuit Experience alle Streckenlayouts in Gold- oder Bronze-Resultaten abschließt. Falls ihr diese Ergebnisse bereits erreicht habt, erhaltet ihr die Belohnung, wenn ihr den Sektorauswahlbildschirm aufruft und mit der Schaltfläche „Beenden“ wieder verlasst.

Weitere Änderungen und Verbesserungen betreffen den Sports-Modus. Darin wurde die Anzahl der Belohnungen in Lobbys und täglichen Rennen erhöht. Ebenfalls ging es einem Fehler an den Kragen, bei dem Spieler nicht zur Zuschauerkamera wechseln konnten, während sie in der Lobby an einem Rennen teilnahmen. Zusätzliche Änderungen in diesem Modus sind im unten verlinkten Changelog aufgeführt.

1-Stunden-Rennen in Missionen

Ebenfalls lohnt sich nach der Aktualisierung von „Gran Turismo 7“ ein Blick in die Missionen. „Die menschliche Komödie“ (The Human Comedy) wurde hinzugefügt, mit der 1-stündige Ausdauerrennen hinzukamen. Zugreifen könnt ihr darauf ab einer Sammlerstufe von 23. Für jedes Langstreckenrennen gibt es bis zu 1,2 Millionen Cr. pro Ereignis.

Bei den Missionen kam es zu weiteren Änderungen. Renninformationen wie die Startaufstellung, die Anzahl der Runden oder das Zeitlimit, die Startmethode usw. werden fortan im Schnellmenü des Rennereignisses der Missionen angezeigt. Und Bestzeiten für Zeitlimit-Events und Freundschafts-Ranglisten-Rekorde werden gespeichert und im Format [Rang/Rundenzahl] sichtbar gemacht.

Eine weitere Änderung im Update 1.11 von „Gran Turismo 7“ ist die Erhöhung des maximalen Kontostandes. Die Höchstgrenze für verdiente Credits im Spiel wurde auf 100 Millionen Cr angehoben. Und neue „Einladungen“, die ihr in Zukunft erhaltet, haben ein Zeitlimit von 30 Tagen, statt 14 Tagen.

Und beim Gebrauchthändler und bei den legendären Fahrzeugen erwarten euch künftig mehr gleichzeitige Autos.

Das war längst nicht alles. Der komplette Changelog zum Update 1.11 von „Gran Turismo 7“ beschreibt zahlreiche weitere Verbesserungen und Optimierungen.

„Gran Turismo 7“ wurde am 4. März 2022 für PS5 und PS4 auf den Markt gebracht. Falls ihr mehr über das Rennspiel erfahren möchtet, dann werdet ihr in unserer News-Übersicht zu „Gran Turismo 7“ fündig. Diskutieren könnt ihr das Rennspiel ebenfalls im „Gran Turismo“-Forum.

