Hello Games: Neues Projekt selbst mit tausend Mitarbeitern „unmöglich“

Das neue Projekt von Hello Games soll so ambitioniert sein, dass es selbst mit einem Team von tausend Leuten unmöglich erscheint. Das meint jedenfalls der Mitgründer und Managing Director des Studios, Sean Murray.

Neben der Arbeit an dem SciFi-Sandbox-Spiel „No Man’s Sky“ sitzt das britische Entwicklerstudio Hello Games auch an einem neuen Titel. Was das Team derzeit ausheckt, wird jedoch noch nicht verraten. Laut dem Mitgründer und Managing Director des Studios, Sean Murray, soll es sich dabei jedoch um ein ähnlich ehrgeiziges Projekt handeln, wie bei „No Man’s Sky“.

Projekt würde sich auch bei großem Team „unmöglich“ anfühlen

„Seit einer Weile arbeiten wir im Hintergrund an etwas ziemlich Ambitioniertem. Es ist ein kleines Team, aber wir mögen es so“, so Murray im Gespräch mit den Kollegen von IGN. „Ähnlich wie bei No Man’s Sky ist es die Art von Projekt, das unmöglich erscheinen würde, selbst wenn tausend Leute daran arbeiten würden.“

Im letzten September soll sich dieses neue Projekt noch in einer „sehr frühen“ Entwicklungsphase befunden haben. Murray versicherte, dass sich „No Man’s Sky“ und das neue Projekt von Hello Games nicht gegenseitig im Weg stehen werden. Die Weltraum-Sandbox soll weiterhin regelmäßig aktualisiert werden und sei noch lange nicht fertig. „No Man’s Sky wird nicht durch das nächste Projekt aufgehalten, aber das Neue wird auch nicht durch No Man’s Sky verlangsamt“, so der Mitgründer des Studios. „Wir haben das Glück, dass wir den Leuten erlauben können, sich frei zu bewegen, um an dem zu arbeiten, was sie begeistert.“

Mehr Details zu dem neuen Projekt wurden nicht verraten und scheinbar wird dies noch einige Zeit so sein. Sean Murray hatte zuvor gesagt, dass man aus den Fehlern von „No Man’s Sky“ gelernt habe und nicht mehr zu früh über Spiele sprechen werde.

Für „No Man’s Sky“ ist gerade erst das neue Outlaws-Update erschienen. Dieses befasst sich unter anderem mit Schmuggel, Schwarzmarkttechnologien und Kopfgeldmissionen. Sean Murray hatte die neuen Inhalte zuvor mit einer Piratenflagge auf Twitter angedeutet.

