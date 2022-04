Saints Row: Geleakte Screenshots zeigen Landschaften von Santo Ileso

Der nächste Showcase zu „Saints Row“ steht bevor. Ausgestrahlt wird er am morgigen Mittwoch, wie die Entwickler in der vergangenen Woche durchblicken ließen. Ab 21 Uhr könnt ihr euch die Präsentation live im Internet anschauen.

Schon im Vorfeld wurden ein paar Bilder geleakt. Für die Veröffentlichung sorgte Tim Wasson, Senior Environmental Artist bei Volition, der seinen ArtStation-Account dafür nutzte. Zwar wurden die Impressionen dort recht schnell wieder entfernt. Doch auf Reddit könnt ihr euch noch immer durch die entsprechende Galerie klicken.

Errichtet euer eigenes Imperium

Die Aufnahmen zeigen eine Reihe von Wüstenumgebungen, die mit durchaus ansehnlichen Details und einer hübschen Beleuchtung aufwarten. Zudem passt das gezeigte Material zum Setting: „Saints Row“ spielt in und um einem fiktiven Ort im Südwesten der USA.

In der Welt voller Verbrechen von „Saints Row“ wagt eine Gruppe junger Freunde ihr eigenes kriminelles Unterfangen, um an die Spitze zu gelangen und sich selbst zu verwirklichen. Als zukünftiger Boss bildet ihr zusammen mit Neenah, Kevin und Eli an eurer Seite The Saints und nehmt es mit Los Panteros, The Idols und Marshall auf, während ihr euer Imperium in den Straßen von Santo Ileso errichtet und um die Kontrolle über die Stadt kämpft.

Etwas Geduld müsst ihr aber noch aufbringen. „Saints Row“ wurde kürzlich deutlich nach hinten verschoben. Vorherigen Plänen zufolge sollte der Titel Ende Februar auf den Markt gebracht werden. Doch aufgrund der Verzögerung soll der Launch erst am 23. August 2022 erfolgen.

Weitere Meldungen zu Saints Row:

Aufgrund der Größe und des Umfangs von „Saints Row“ sei es offensichtlich geworden, dass man dem Team mehr Zeit geben müsse, um ihr Handwerk zu perfektionieren, sofern das bestmögliche Spiel entwickelt werden soll. Unterstützt werden die Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu Saints Row.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren