Assassin’s Creed Valhalla: Loadouts kommen als neues Feature hinzu

Ubisoft ist weiterhin bestrebt, „Assassin’s Creed Valhalla“ zu verbessern und die Spieler glücklicher zu stimmen. Nach dem Update 1.5.1, zu dem ihr in dieser Meldung weitere Einzelheiten findet, sind für den kommenden Mai Neuerungen geplant. Mit dabei ist ein neues Feature, auf das viele Spieler seit langer Zeit warten. Die Loadouts werden ein Bestandteil von „Assassin’s Creed Valhalla“.

Vorgestellt werden die Loadouts in einem neuen Blogeintrag, der anhand eines Bildes, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt, näher ins Detail geht. So kommt mit der Waffenkammer ein neues Gebäude in das Spiel, in der ihr eure Rüstungen ausstellen könnt, wobei bis zu fünf Ausrüstungen unterstützt werden.

Ubisoft schreibt dazu: „Die Waffenkammer ist ein neues Gebäude, das in Ravensthorpe gebaut werden kann und in dem ihr eure Lieblingsausrüstungen individuell gestalten und ausstellen könnt. Die Waffenkammer bietet Platz für bis zu fünf Loadouts bestehend aus Waffen, Rüstungen und Fertigkeiten.“

Sobald die Rüstungen auf einer Schaufensterpuppe im Gebäude gespeichert sind, kann Eivor von jedem Ort der Welt aus zwischen diesen Ausrüstungen wechseln.

River Raids mit besonderen Belohnungen

Ebenfalls könnt ihr im Mai in „Assassin’s Creed Valhalla“ zu den River Raids zurückkehren und eine Reihe von Belohnungen verdienen, darunter ein neuer Bogen, eine Sense, ein Atgeir, Haare und Gesichtsbehaarung. Ihr erhaltet sie während eurer Ausflüge.

Auch vor dem Mai gibt es etwas für euch: Bis zum 28. April 2022 wird das Unibear-Reittier nach Abschluss der Ubisoft Connect-Herausforderung „Freyas Wahnsinn“ verfügbar gemacht. Um diese Herausforderung abzuschließen, muss die Community insgesamt 5.000.000 Kills jeglicher Art ausführen, während die Herausforderung läuft.

Wie wir kürzlich berichteten, ist „Assassin’s Creed Valhalla“ für Ubisoft ein riesiger Erfolg. Der französische Publisher gab bekannt, dass das Adventure inzwischen mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz generieren konnte. Es ist das erste Spiel der Flaggschiff-Franchise, dem dies gelang. Mehr zu „Assassin’s Creed Valhalla“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

