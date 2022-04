Project Q: PVP-Battle-Arena-Spiel bei Ubisoft in Arbeit – Gerücht

Ubisoft werkelt an einem neuen Projekt namens "Project Q", wie der Insider Tom Henderson berichtet. Es sei ein "innovatives und modernes PvP-Battle-Arena-Spiel".

Ubisoft arbeitet womöglich an einem neuen Spiel mit dem Codenamen „Project Q“. Einem Bericht von Tom Henderson zufolge befindet sich der Titel in einem recht frühen Stadium. Er berichtet von Playtest-E-Mails, in denen Ubisoft das Projekt als ein „innovatives und modernes PvP-Battle-Arena-Spiel“ bezeichnet.

Gleichzeitig konnte Henderson einige Details aufschnappen. Demnach bietet „Project Q“ zwei Spielmodi. „Showdown“ ist die Umsetzung eines Battle Royale-Ansatzes, der nur aus vier Teams mit je zwei Spielern besteht. Der zweite Modus namens „Battle Zone“ ist der Battle-Arena-Modus des Spiels, in dem die Spieler 100 Punkte erreichen müssen, um in einer Runde bestehend aus zwei Teams mit jeweils vier Spielen gewinnen zu können. Ziel von „Battle Zone“ sei es, einen Bereich der Karte so lange wie möglich zu kontrollieren.

Feuerwerkskörper, Hämmer, Stöcke und Farbpistolen

Den weiteren Angaben von Henderson zufolge dürfen Spieler in „Project Q“ relativ frei zwischen Waffen, Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Helden wählen, die wiederum jeweils mit drei individuellen „Wunder“ bestückt werden können.

Die Waffen setzen sich nicht nur aus gewohnten Sturmgewehren und Maschinenpistolen zusammen. Vielmehr dürft ihr Feuerwerkskörper, Hämmer, Stöcke und Farbpistolen einsetzen, um euren Feinden Schaden zufügen zu können. In diesem Sinne seid ihr auch in der Lage, einzigartige Fähigkeiten und Fertigkeiten auswählen, darunter die Ikarusflügel, die für Sprünge und Flugeinlagen eingesetzt werden.

Auch mögliche Details zum Grafikstil liegen vor. Er soll EAs „Knockout City“ oder Activisions „Overwatch“ ähneln. Für die Entwickelung zeichnet sich laut Henderson Ubisoft Bordeaux verantwortlich. Es ist ein Studio, das 2017 gegründet wurde und in den vergangenen Jahren vorwiegend als Support-Studio für Ubisoft Annecy, Paris und Montepellier zum Einsatz kam.

Allzu bald solltet ihr das neue Spiel allerdings nicht erwarten: „Nach den ersten Eindrücken derjenigen, die das Spiel gespielt haben, befindet es sich eindeutig noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, und das Spiel wurde bereits mit Spielen wie Overwatch verglichen. Natürlich sollten Meinungen immer mit Vorsicht genossen werden, aber die Leute haben gesagt, dass das Spiel Spaß macht, sobald man mehr Wunder des Spiels freigeschaltet hat“, so Henderson.

