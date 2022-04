Ubisoft: Nach fast 20 Jahren – Kreativdirektor von Far Cry 3 verabschiedet sich

Mit Patrick Plourde verabschiedet sich ein langjähriger Entwickler von Ubisoft. Dabei handelt es sich um den Kreativdirektor von "Far Cry 3" und "Watch Dogs 2". In den letzten Jahren trug er maßgeblich zur schlechten Arbeitskultur des französischen Publishers bei. Ob das der Grund für den Rücktritt ist, bleibt vorerst unbekannt.

Ubisoft verliert einen wichtigen Mitarbeiter. Nach knapp 20 Jahren entscheidet sich Patrick Plourde dazu, dem Videospielunternehmen aus Frankreich den Rücken zu kehren. In Zukunft möchte er seine eigene kreative Beratung anbieten, über die er weiterhin mit Ubisoft zusammenarbeiten wird. Der Publisher bestätigte schon, dass einige Kreativdirektoren beraten werden und das Redaktionsteam bei vereinzelten Projekten Unterstützung erhält. Abgesehen davon möchte er ein paar persönliche Projekte umsetzen – außerhalb der Videospielbranche.

Diese Mitteilung veröffentlichte er am Mittwoch auf Twitter. Patrick Plourde bedankt sich zum Abschied bei Ubisoft für die zahlreichen Spiele, an denen er über die Jahre mitwirken durfte. Dazu gehören unter anderem der dritte „Far Cry“-Ableger, bei dem Plourde als Kreativdirektor tätig war. Auch beim gelobten „Watch Dogs 2“ war er für die kreative Leitung zuständig.

Weitere Projekte, an denen er in seiner langjährigen Karriere beteiligt war: „Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas“, „Assassin’s Creed“ und „Child of Light“.

Mehrere Beschwerden gegen Plourde

Patrick Plourde mag in seinen fast zwei Jahrzehnten bei Ubisoft tolle Arbeit geleistet haben. Allerdings zählt der Entwickler-Veteran zu den Hauptschuldigen für die toxische Arbeitskultur in den vergangenen Jahren. Belästigungen, Missbräuche und Diskrimierungen sind zu seiner Zeit immer wieder vorgekommen. Erst letztes Jahr hat „A better Ubisoft“, eine Gruppierung aus früheren Mitarbeitern, den Verbleib von Plourde kritisiert. Schließlich wurden gegen ihn mehrere Beschwerden wegen seines Fehlverhaltens eingereicht.

Viele Mitarbeiter werden demnach über den Abgang des Kreativdirektors erfreut sein. Ob sich das Arbeitsklima dadurch weiter verbessert, bleibt abzuwarten. Denn trotz der vergangenen Abgänge sollen sich die Zustände in den Büros nur in geringem Tempo verbessern.

Der letzte Ubisoft-Abgang, über den wir berichtet haben, war der von David Polfeldt. Im Gegensatz zum hier thematisierten Ex-Kollegen ist der Managing-Director aber wegen des starken Wachstums bei Ubisoft Massive zurückgetreten.

