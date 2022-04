Soul Hackers 2: Milady im neuen Charaktertrailer

Atlus hat einen weiteren Charaktertrailer zu dem kommenden Japano-Rollenspiel „Soul Hackers 2“ veröffentlicht. Dieses Mal stellt man uns Milady von der Phantom Society vor.

Manchmal etwas kühl

Milady wurde von ihren eigenen Verbündeten getötet, wobei die Gründe weiterhin unbekannt sind. Durch Ringos Seelenhacking wurde sie wiederbelebt, was sie dazu antreibt der Gruppe beizutreten und die Hintergründe hinter ihrer Ermordung aufzudecken. Sie ist eine ruhige Person, die sich stets auf logisches Denken und Effizienz verlässt. Dadurch kann es auch vorkommen, dass einige ihrer Entscheidungen als herzlos wahrgenommen werden.

Im Kampf verlässt sie sich auf ihre Sais und Feuerfähigkeiten. Aufgrund ihrer hohen Intelligenz wird sie Fähigkeiten erlernen, die sie gleichzeitig angreifen und MP regenerieren lassen werden.

Die Spieler werden sich in dem kommenden Rollenspiel gegen den drohenden Weltuntergang stellen. Mit Ringo und Figue an der Spitze wird man eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die aus Mitgliedern verschiedenster Devil Summoner-Gruppierungen bestehen wird. Dann heißt es sich Dämonen an die Seite zu holen, in den Kampf zu ziehen und die Welt zu retten.

„Soul Hackers 2“ wird am 26. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen.

