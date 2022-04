Gran Turismo 7: Wartungsarbeiten und neues Update heute

"Gran Turismo 7" wird heute einer Serverwartung unterzogen, in deren Rahmen ein neues Update integriert wird. Nach der Aktualisierung erwarten euch drei neue Fahrzeuge, wie das Studiooberhaupt von Polyphony Digital schon am Wochenende signalisierte.

„Gran Turismo 7“ wird am heutigen Vormittag Wartungsarbeiten unterzogen, die etwa zwei Stunden andauern werden. Im Zuge der Wartung soll ein neues Update aufgespielt werden, das unter anderem drei neue Fahrzeuge in das Rennspiel bringt.

Die Wartungsarbeiten an „Gran Turismo 7“ starten um 10 Uhr unserer Zeit und werden bis etwa 12 Uhr laufen, sofern es nicht wie bei einem der vorherigen Updates

Wie gewohnt gilt: Da „Gran Turismo 7“ eine Onlineverbindung voraussetzt, um die Daten mit den Servern abgleichen zu können, stehen in den zwei Stunden der Wartung nur sehr wenige Features des Rennspiels zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Musik-Rallye und um den Arcademodus, der eurem Fortschritt im Spiel nicht dienlich ist. Andere Dienste wie der „Sportmodus“ sind während der Wartung offline.

Leistungspunkte werden wohl angepasst

Wie anfangs erwähnt kommen mit dem neuen Update von „Gran Turismo 7“ drei weitere Fahrzeuge in das Rennspiel. Schon am Wochenende machte der Serienschöpfer Kazunori Yamauchi mit einem Tweet darauf aufmerksam und zeigte die Silhouetten der Neuzugänge, die in etwa erahnen lassen, um welche Modelle es sich handelt. Anschauen könnt ihr euch das Bild in einer vorangegangenen Meldung.

Polyphony Digital hat noch einen Hinweis für die Spieler: „Darüber hinaus können sich die Anforderungen für Leistungspunkte (PP) für einige Veranstaltungen mit diesem Update ändern: Bitte stellt sicher, dass ihr alle Meisterschaften innerhalb von ‚World Circuits‘, die möglicherweise auf Eis liegen, vor dem Beginn der Wartungsarbeiten abschließt.“ Das dürfte so kurz vor dem Start der Wartungsarbeiten knapp werden.

Darüber hinaus warten die Spieler auf ein langersehntes Feature. Momentan ist es nicht möglich, eure Garage wieder zu leeren, indem ihr Fahrzeuge, die ihr nicht benötigt, wieder verkauft. Schon vor einigen Wochen gab Polyphony Digital in einer Mitteilung bekannt, dass dieses Feature folgen wird. Unklar ist, wie sich der Verkauf auf die Sammlerstufe auswirken wird.

Veröffentlicht wurde „Gran Turismo 7“ im vergangenen März für PS5 und PS4. Während viele Spieler nicht mit der Höhe der Ausschüttung für Rennen zufrieden sind, drehen andere Spieler seit Wochen begeistert ihre Runden. Falls ihr euch über „Gran Turismo 7“ austauschen und vielleicht an einem Wettbewerb teilnehmen möchtet, dann schaut in unserem „GT7“-Forum vorbei.

