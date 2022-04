Ace Combat 7: DLC zum neuen Top Gun-Film angekündigt

Auch wenn seit dem Release der Luftkampf-Action „Ace Combat 7: Skies Unknown“ mittlerweile mehr als drei Jahre ins Land gezogen sind, werden die Spieler und Spielerinnen vereinzelt weiterhin mit neuen Updates und Inhalten bedacht.

Wie die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment bekannt gaben, stehen die nächsten Inhalte bereits in den Startlöchern. Im Detail haben wir es hier mit einem DLC zum Kinofilm „Top Gun: Maverick“ zu tun. Auf Basis des Films werden gleich mehrere neue Flugzeuge den Weg in „Ace Combat 7: Skies Unknown“ finden. Abgesehen von der Tatsache, dass der entsprechende DLC im Frühjahr erscheint, wurden bisher aber keine weiteren Details genannt.

Stattdessen bittet man die Spieler um etwas Geduld und verweist darauf, dass Informationen zum neuen DLC zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Im August des vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass bei Bandai Namco Entertainment bereits an einem Nachfolger zu „Ace Combat 7: Skies Unknown“ gearbeitet wird. Mit konkreten Details hielt sich der Publisher bisher allerdings zurück und wies lediglich darauf hin, dass „Ace Combat 8“ auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Dank der Leistungsfähigkeit der vielseitigen Engine sollen die Entwickler in der Lage sein, die Luftkampf-Action der Reihe auf das nächste Level zu heben.

Weitere Meldungen zum Thema:

Für die Entwicklung von „Ace Combat 8“ ist genau wie in der Vergangenheit das Studio Project Aces verantwortlich. Unterstützt werden die kreativen Köpfe von Project Aces vom japanischen Studio ILCA beziehungsweise I love Computer Art, das zuletzt an den Remakes von „Pokémon Diamant“ und „Pokémon Perl“ gearbeitet hat.

This spring, #ACECOMBAT 7: SKIES UNKNOWN and the movie #TopGunMaverick will release collaborative aircraft DLC!

Collaboration playable aircraft are coming to #ACE7! Please wait for further details. pic.twitter.com/pRYoGtDBSC

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 27, 2022