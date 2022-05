PS Plus: Mai 2022-Spiele ab dieser Woche – April-Games noch verfügbar

Sony sorgte in der vergangenen Woche für die Ankündigung der PS Plus-Spiele für Mai 2022. Sie werden in dieser Woche freigeschaltet. Das bedeutet zugleich, dass ihr nicht mehr viel Zeit habt, um die PS Plus-Games für April 2022 in Anspruch zu nehmen. Sie können noch bis morgen Vormittag in eure Bibliothek gepackt werden. Danach wechselt das Angebot und die Spiele für Mai 2022 stehen ohne Zusatzkosten zum Download bereit.

PS Plus im April 2022

Bereitgestellt wurden im April wie gewohnt drei Spiele. Dabei handelt es sich um „Hood: Outlaws & Legends“ für PS4 und PS5, „Slay the Spire“ für PS4 und „Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated“ für PS4. Mit den Links in der nachfolgenden Übersicht landet ihr direkt beim jeweiligen Eintrag im PlayStation Store und könnt euren Anspruch geltend machen.

Hood: Outlaws & Legends (PS4, PS5)

Veröffentlicht im Mai 2021

Metascore: 63

User-Score: 6.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Slay the Spire (PS4)

Veröffentlicht im Mai 2019

Metascore: 88

User-Score: 7.0

Regulärer Preis: 24,99

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Veröffentlicht um Juni 2020

Metascore: 68

User-Score: 8.9

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Wie erwähnt werden die PS Plus-Spiele morgen Vormittag ausgetauscht und im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr sollten die Mai-Spiele im PlayStation Store ohne Zusatzkosten bereitstehen. Die Angebote für Mai wurden schon in der vergangenen Woche enthüllt. Erneut erwarten euch drei Games:

PS Plus im Mai 2022:

FIFA 22 (PS5 / PS4)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Tribes of Midgard (PS5 / PS4)

Unsere Meldung mit weiteren Einzelheiten zu PS Plus im Mai 2022 enthält weitere Details zu den gelisteten Spielen.

Für den Zugriff auf die PS Plus-Spiele benötigt ihr eine PS Plus-Mitgliedschaft, die momentan mit rund 60 Euro zu Buche schlägt. Ab Juni habt ihr dank der Einführung des dreistufigen PS Plus-Programmes mehr Auswahl, denn zwei neue Optionen kommen hinzu. Während die laufende Mitgliedschaft in die Stufe Essentials aufgeht und euch keine Zusatzkosten entstehen, gewähren die Stufen „Extra“ und „Premium“ einen Zugriff auf weitere Inhalte, darunter Klassiker, die zum Teil über das Streaming verbreitet werden.

Nähere Einzelheiten zu den drei Stufen findet ihr in dieser Meldung. Europäer werden voraussichtlich am 22. Juni 2022 mit dem neuen Modell versorgt. Die Umstellung bedeutet zugleich das Ende von PS Now, das ein Teil der Premium-Stufe wird.

