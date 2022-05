Tomb Raider: Nach der Übernahme durch die Embracer Group – Aktuelle Verkaufszahlen bestätigt

Am heutigen Montag Morgen überraschten die Verantwortlichen der Embracer Group die Welt der Videospiele mit der Ankündigung, dass das Unternehmen die nordamerikanische Sparte von Square Enix übernehmen wird – zum Preis von rund 300 Millionen US-Dollar.

Durch diesen Deal wechseln nicht nur Studios wie Crystal Dynamics oder Eidos Montreal den Besitzer. Auch mehr als 50 Marken gehen in den Besitz der Embracer Group über. Darunter die „Tomb Raider“-Franchise, zu der im Zuge der Übernahme aktuelle Verkaufszahlen genannt wurden. Wie es von offizieller Seite heißt, verkauften sich die verschiedenen „Tomb Raider“-Titel weltweit bisher rund 88 Millionen Mal.

Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg der Serie hatte die Reboot-Trilogie, die sich aus „Tomb Raider“ (2013), „Rise of the Tomb Raider“ (2015) sowie „Shadow of the Tomb Raider“ (2018) zusammensetzt und es auf mehr als 38 Millionen verkaufte Spiele bringt. Hinzukommen 53 Millionen Downloads diverser „Tomb Raider“-Titel auf den Mobile-Plattformen.

Neues Projekt bereits in Arbeit

Wie Anfang des Monats bekannt gegeben wurde, haben die Entwickler von Crystal Dynamics mit den Arbeiten an einem neuen „Tomb Raider“-Projekt begonnen. Abgesehen von der Tatsache, dass der Titel auf Basis der Unreal-Engine 5 und ohne die Unterstützung von Rhianna Pratchett entsteht, wurden bisher leider keine konkreten Details genannt. Zuletzt wurde allerdings spekuliert, dass wir es hier mit einem Remake zu tun haben könnten.

„Deshalb freuen wir uns, heute bekanntgeben zu können, dass wir mit der Entwicklung unseres nächsten Tomb Raider-Spiels auf Basis der Unreal Engine 5 begonnen haben“, kommentierten die Entwickler von Crystal Dynamics die Ankündigung des neuen „Tomb Raider“-Projekts.

„Unser Ziel ist es, die Grenzen der Wiedergabetreue zu überschreiten und ein qualitativ hochwertiges, filmisches Action-Adventure zu liefern, das die Fans von Crystal Dynamics und der Tomb Raider-Franchise verdient haben.“

