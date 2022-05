PS5: Bravia TV kaufen und Konsole „geschenkt“ bekommen – Nur noch heute

Falls ihr einen neuen Bravia-TV kaufen und gleichzeitig in den Genuss der PS5 kommen möchtet, könnte eine aktuelle Aktion von Sony beide Wünsche unter einen Hut bringen. Der Hersteller "verschenkt" die Konsole beim Kauf bestimmter XR-Modelle.

Sony ist nicht nur in der Videospielbranche aktiv. Auch die anderen Sparten des japanischen Unternehmens gehören mitunter zu den marktführenden Technologieanbietern, was nicht zuletzt für die Kameras der Alpha-Serie gilt.

Auch etliche Fernseher hat Sony im Programm, darunter die neuen Bravia XR-Modelle (Serie X95K, A80K, A95K), für die das Unternehmen einen besonderen Kaufanreiz bietet. Denn bei der Registrierung bestimmter Modelle bekommt ihr eine der begehrten PS5-Konsolen ohne Zusatzkosten obendrauf – also praktisch geschenkt.

„Exklusiv zum Verkaufsstart der neuen Modelle bietet Sony allen Entertainment-Fans eine einzigartige Aktion: Bei Vorbestellung oder Kauf eines TV Models der X95K-, A80K- oder A95K-Serie vom 11. April 2022 bis einschließlich 10. Mai 2022 erhalten Endkunden eine PlayStation 5 gratis zu ihrem neuen Fernseher“, so Sony in der jüngsten Pressemeldung.

Laut der Produktabbildung, mit der die aktuelle Aktion beworben wird, ist offenbar eine PS5 mit Disk-Version gemeint, die einen Wert von rund 500 Euro hat, wobei der Straßenpreis noch einmal deutlich darüber liegt. Wir berichteten bereits, dass selbst Kaufland nicht davor zurückschreckt, für die Konsole einen vierstelligen Betrag zu verlangen.

Versand der PS5 ab dem 15. August 2022

Welche TV-Modelle dazu berechtigen, eine PS5 anzufordern, erfahrt ihr in den offiziellen Teilnahmebedingungen, die weitere Informationen zum Ablauf beinhalten. Mit dabei sind beispielsweise der XR-55A80K, der XR-65A80K und der XR-85X95K, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Letztendlich handelt es sich also um Geräte der Bravia XR Masters Series A95K (ab 3.045 Euro) sowie um Bravia XR 4K Mini-LED-Fernseher X95K (ab 3.499 Euro) und Bravia XR-OLED-Fernseher A80K, wobei ihr die zuletzt genannten Modelle „schon“ ab etwa 2.299 Euro bekommt.

Um eine „Gratis-PS5“ abstauben zu können, müsst ihr die Registrierung eures neuen TVs bis spätestens zum 18. Juli 2022 vervollständigen. Der Versand der PS5 beginnt voraussichtlich am 15. August 2022.

Falls ihr keinen neuen TV benötigt, aber dennoch in den Besitz einer PS5 kommen möchtet, müsst ihr weiterhin einen langen Atem haben. Aufgrund der anhaltenden Lieferprobleme benötigt ihr viel Glück oder wahlweise viel Geld. Bei den deutschen Versandhändlern kommt es nur selten zu Drops, die in der Regel in sekundenschelle vergriffen sind.

