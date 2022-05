Soulstice: Releasezeitraum des RPGS & Deluxe-Edition bestätigt – Neues Gameplay

In einer aktuellen Mitteilung kündigten Modus Games und die Entwickler der Reply Game Studios den Releasezeitraum und eine Deluxe-Edition zum Rollenspiel "Soulstice" an. Passend dazu steht frisches Gameplay zum Fantasy-RPG bereit.

Im vergangenen Jahr kündigten der Publisher Modus Games und die Entwickler der Reply Game Studios mit „Soulstice“ ein actionlastiges Rollenspiel für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation an.

Zum Abschluss der Woche stellten die beiden Studios nicht nur ein frisches Gameplay-Video zu „Soulstice“ bereit, das es auf eine Laufzeit von mehr als zehn Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung des Fantasy-Abenteuers ermöglicht.

Darüber hinaus grenzten die Verantwortlichen den Releasezeitraum des düsteren Action-Rollenspiels ein und gaben bekannt, dass „Soulstice“ im Laufe des Monats September 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Diese Inhalte warten in der Deluxe-Edition

Ergänzend zum Releasezeitraum wurde eine Deluxe-Edition zu „Soulstice“ bestätigt. Neben dem Spiel an sich warten hier ein digitales Artbook, der Soundtrack in einer digitalen Fassung sowie der DLC „Ashen Blade Item Pack“, in dem Verbrauchsmaterialien und Währung für die Protagonisten Briar und Lute geboten werden. „Soulstice“ wird von den verantwortlichen Entwicklern als ein Rollenspiel beschrieben, das euch in eine faszinierende und tödliche Welt verfrachtet.

Ihr schlüpft in die Rolle eines hybriden Kriegers, der aus zwei unterschiedlichen Seelen geboren wurde: Briar und Lute. Im Laufe des Abenteuers nehmt ihr den Kampf gegen die Wraiths genannten Widersacher auf. Hierbei haben wir es laut den Reply Game Studios mit abscheulichen Kreaturen zu, die von der anderen Seite des Schleiers aufgetaucht sind und nun den Frieden in der Welt bedrohen.

Um die magischen Kräfte der Chimera zu entfesseln und die Welt von den Wraith zu befreien, greift ihr in „Soulstice“ auf zwei mächtige Schwerter und übermenschliche Fähigkeiten zurück, die von euch gemeistert und weiterentwickelt werden wollen. Spielerisch wird das Rollenspiel laut den Entwicklern vor allem mit seinem rasanten und Combo-basierten Kampfsystem sowie den zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten punkten.

