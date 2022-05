Final Fantasy IX: Animationsserie wird in dieser Woche vorgestellt

Im letzten Jahr wurden die Arbeiten an einer Animationsserie zu dem beliebten Rollenspiel "Final Fantasy IX" angekündigt. Eine Vorschau auf die Serie soll es in dieser Woche geben.

Im letzten Jahr gaben Square Enix und die Cyber Group Studios die Zusammenarbeit für eine Animationsserie zu „Final Fantasy IX“ bekannt. Die Cyber Group Studios ist ein in Paris ansässiger Entwickler, Produzent und Vertreiber von animierten Fernsehserien und Filmen für Kinder, der sowohl in der 2D- als auch in der 3D-Animation tätig ist. In dieser Woche wird es eine erste Präsentation der Fantasy-Show geben.

„Final Fantasy IX“ auf der Licensing Expo in Las Vegas

„Final Fantasy IX“ soll bei der Licensing Expo in Las Vegas gezeigt werden, die vom 24. bis zum 26. Mai stattfindet. In einem Interview sprach der Vizepräsident für internationale Lizenzierung und Marketing der Cyber ​​Group, Bruno Danzel d’Aumont, darüber, dass er von den potenziellen Lizenzierungsmöglichkeiten für die Serie begeistert sei. „Es wird eine großartige Gelegenheit sein, unsere kommenden Pläne mit unseren Lizenznehmern, Agenten und neuen Partnern zu teilen. Außerdem werden unsere neuesten Serien – „Digital Girl“, „The McFire Family“, „Press Start!“ und „Final Fantasy IX“ – zum ersten Mal vorgestellt. Diese vier neuen Serien sind für verschiedene Altersgruppen sehr attraktiv.“

Wie Square Enix und die Cyber Group Studios bereits bei der Ankündigung bekanntgaben, soll sich die „Final Fantasy IX“-Animationsserie an Zuschauer im Alter von 8 bis 13 Jahren richten. Dieser Schritt hat einige Fans verunsichert, da das Originalspiel eine Reihe von schwierigen und düsteren Themen behandelt. Bis jetzt ist noch nicht klar, wie eng sich die Serie an das Ausgangsmaterial halten wird und inwieweit sie von dem erstmals im Jahr 2000 erschienenen Spiel abweicht.

Bis jetzt ist noch nicht sicher, ob und wie viel Material von der kommenden Serie außerhalb der Licensing Expo gezeigt werden wird. Man geht jedoch davon aus, dass wenigstens ein paar Informationen durchsickern werden. Welcher Sender oder welche Plattform die kommende Animationsserie ausstrahlen soll, ist noch nicht bekannt.

