Assassin’s Creed Valhalla – Discovery Tour: Stand-Alone-Version wohl in Kürze für die Konsolen

Unter dem Namen „Das Zeitalter der Wikinger“ bekam auch das Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ im vergangenen Jahr einen eigenen Ableger des „Discovery Tour“ genannten Features spendiert.

Während „Das Zeitalter der Wikinger“ auf dem PC in einer Stand-Alone-Version veröffentlicht wurde, setzt die „Discovery Tour“ auf den Konsolen bisher das Hauptspiel voraus. Allem Anschein nach nahmen sich die Verantwortlichen von Ubisoft das Feedback der Konsolen-Community allerdings zu Herzen und entschlossen sich dazu, die Stand-Alone-Version von „Das Zeitalter der Wikinger“ auch auf den Konsolen anzubieten.

Dies lassen zumindest entsprechende Produkteinträge vermuten, die in den Datenbanken des PlayStation Networks beziehungsweise auf Xbox Live entdeckt wurden. Laut diesen wird die Stand-Alone-Fassung von „Das Zeitalter der Wikinger“ ab dem 14. Juni 2022 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Beachtet aber bitte, dass eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Ubisoft noch aussteht.

„Das Zeitalter der Wikinger“ wurde ursprünglich im Oktober 2021 für den PC sowie die Konsolen veröffentlicht und bietet den Spielern beziehungsweise Spielerinnen die Möglichkeit, die Welt von „Assassin’s Creed: Valhalla“ ohne Kämpfe oder Rätsel zu erkunden und mehr über das Zeitalter der Wikinger in Erfahrung zu bringen. Versprochen werden zahlreiche interessante historische Fakten zur Geschichte, den Kriegen und der Kultur der Wikinger.

Wer die „Discovery Tour“ ausführlich erkundet, darf sich über diverse freischaltbare Extras für das Hauptspiel freuen – darunter Tattoos für den Protagonisten, ein neues Schiff oder ein exklusives Reittier. „Assassin’s Creed: Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

Zuletzt wurde das Action-Rollenspiel mit der umfangreichen Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ bedacht, die es auf eine Spielzeit von knapp 40 Stunden bringt.

