Horizon Call of the Mountain: VR-Abenteuer wird in der morgigen State of Play vorgestellt

In diesem Jahr nutzte Sony Interactive Entertainment die Consumer Electronics Show (kurz: CES), um PlayStation VR2 offiziell anzukündigen. Nur kurze Zeit später wurden auch die ersten Projekte für das neue VR-Headset vorgestellt.

Darunter „Horizon: Call of the Mountain“, das aus einer Zusammenarbeit zwischen den „Horizon“-Schöpfern von Guerrilla Games auf der einen und den Firesprite Studios auf der anderen Seite hervorgehen wird. Wie Sony Interactive Entertainment heute bestätigte, dürfen wir uns morgen auf neue Details und Eindrücke zum VR-Spin-off freuen, da „Horizon: Call of the Mountain“ zu den Titeln gehören wird, die im Rahmen der nächsten State of Play-Episode vorgestellt werden.

Starten wird das rund 30 Minuten lange Event, in dem neben dem „Horizon: Call of the Mountain“ noch weitere VR-Spiele präsentiert werden, am morgigen Donnerstag Abend, den 2. Juni 2022 um 23:59 Uhr unserer Zeit.

Im Rahmen der offiziellen Ankündigung von „Horizon: Call of the Mountain“ im Januar dieses Jahres wurden erste Details zu dem verraten, was euch im VR-Spin-off erwartet. Zwar dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten wie Aloy freuen, in den Mittelpunkt der Geschichte wird dieses Mal allerdings ein komplett neuer Protagonist rücken. Ebenfalls wieder mit von der Partie sind natürlich verschiedene bekannte Maschinenwesen wie der ikonische Tallneck beziehungsweise Langhals.

Des Weiteren versprechen die Entwickler von Guerrilla Games und Firesprite eine intensive VR-Erfahrung, die regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten des neuen PlayStation VR-Headsets sowie des dazugehörigen VR-Controllers machen wird. Laut Guerrilla Games‘ Studio-Director Jan-Bart van Beek wird es den Spielern und Spielerinnen so ermöglicht, die Welt von „Horizon“ aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben.

Freuen wir uns auf die weiteren Eindrücke und Details, die morgen Abend folgen.

