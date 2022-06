PS5: Amazon-Verkauf via Einladung gestartet – USA macht den Anfang

Amazon testet in den USA ein neues Bestellsystem, das die PS5 erst nach einer Einladung in den Warenkorb packen lässt. Damit soll die Bestellung der gefragten Sony-Konsole und weiterer Produkte fairer werden.

Im November 2020 war es kaum absehbar, dass die Verfügbarkeit der PS5 auch eineinhalb Jahre nach deren Markteinführung mehr als mangelhaft ist. Sowohl reguläre Kunden als auch mit Bots ausgerüstete Scalper, die ihre Beute gewinnbringend weiterverkaufen möchten, konkurrieren um die wenigen Exemplare, die Händlern hin und wieder zugeteilt werden. In der Praxis bedeutet das: Nach wenigen Minuten ist der Verkauf meist vorbei.

Allerdings gibt es eine Lösung, die Scalpern das Handwerk legen und Kunden, die nicht ständig auf der Lauer sein können, das Leben erleichtern kann. Es ist ein Einladungssystem, das unter anderem bei PlayStation Direct genutzt wird.

Amazon zieht nach

Auch der Versandriese Amazon möchte fortan auf diese Schiene setzen. In den USA wurde ein erster Test gestartet, der Kunden die Möglichkeit gibt, ihren Kaufwunsch bei Amazon zu hinterlegen. Sobald des gewünschte Produkt verfügbar ist und sie an der Reihe sind, wird ihnen eine Einladung zugestellt, über die sie den Kauf abschließen können.

„Wir arbeiten jeden Tag hart daran, unseren Kunden niedrige Preise, eine große Auswahl und eine schnelle Lieferung zu bieten“, so Llew Mason, Vice President of Consumer Engagement bei Amazon, in einer Erklärung gegenüber. Dazu gehöre die Entwicklung eines Einkaufserlebnisses, bei dem Kunden die Artikel kaufen können, an denen sie interessiert sind, ohne dass ihnen „bösartige Akteure“ zuvorkommen.

Bei Produkten, für die eine Einladung angefordert werden kann, sehen Kunden direkt auf der Produktseite einen Button, der an der Stelle positioniert ist, an der bei verfügbaren Artikeln der gewohnte Kaufbutton eingefügt wäre. Nach dem Erhalt der Einladung samt Link zum Produkteintrag können die Kunden das Produkt wie gewohnt in den Warenkorb packen und den Kauf abschließen.

Dafür gibt es eine bestimmte Frist, die eingehalten werden muss. Auf der Produktseite wird angezeigt, wie viele Stunden und Minuten noch übrig sind, bevor die Einladung abläuft.

Nachfolgend seht ihr das System anhand der PS5 auf Bildern:

Amazon verweist darauf, dass das neue System bei „stark nachgefragten Artikel mit begrenzten Mengen“ zum Einsatz kommen soll und das Unternehmen „nicht allen Anfragen stattgeben kann“. Das heißt, die Anforderung einer Einladung bedeutet längst nicht, dass Interessenten diese erhalten und das Produkt tatsächlich kaufen können.

Damit Scalper bestmöglich ausgeschlossen werden können, werden einerseits Bot-Aktivitäten herausgefiltert. Ebenfalls möchte Amazon die Echtheit der Kunden anhand einer Reihe von Faktoren überprüfen, darunter die bisherige Kaufhistorie des Kontos und das Erstellungsdatum des Accounts.

Ausweitung auf andere Länder geplant

Die neue Bestelloption für die PS5 ist seit dieser Woche in den Vereinigten Staaten verfügbar und soll in den nächsten Tagen auch für die Xbox Series X zum Einsatz kommen. Amazon plant, das Programm in Zukunft auf andere Länder und Produkte auszuweiten.

