Xbox: App kommt auf Samsungs Smart-TVs und Game Pass erhält neue Funktionen

Der Xbox Game Pass kommt als App auf Samsungs 2022 Smart-TVs. Ab dem 30. Juni kann der Abonnementdienst auf dieser Art von Geräten verwendet werden. Davon betroffen sind genau 27 Länder.

Dadurch erhalten die Besitzer eines solchen Smart-TVs die Möglichkeit, mehrere hundert Spiele ohne Konsole zu spielen. Der Battle Royale-Hit „Fortnite“ lässt sich sogar ohne gültige GP-Ultimate-Mitgliedschaft spielen.

So einfach lässt sich das Angebot ab Monatsende in Anspruch nehmen:

Über den Samsung Gaming Hub oder den Medi Hup die Xbox App öffnen. Mit einem Microsoft-Konto anmelden oder eines erstellen. Das Gerät mit einem Bluetooth-Controller verbinden.

Neue Funktion für Ultimate-Mitglieder und mehr

Als Nächstes berichtet Microsoft über die Erweiterung des Game Passes. Unter anderem sollen bis Ende dieses Jahres die GP-Ultimate-Abonnenten eine neue Funktion erhalten: Gekaufte und bereits vorhandene Titel lassen sich damit über das Cloud Gaming spielen – sofern sie dazu fähig sind.

Zudem gibt es erste Infos zum sogenannten „Project Moorcroft“. Es handelt sich dabei um ein Programm, über das Entwickler Demos von ihren Spielen anbieten können. Dadurch können sie ihr Projekt einer breiten Masse an Menschen zugänglich machen, während die Gamer unzählige Demos entdecken können. Der Start soll im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Darüber hinaus berichtet Microsoft über mehrere Updates für Windows 11 und verrät die Einführung von Xbox Design Lab in weiteren Ländern. Unter anderem befindet sich darunter die Schweiz. Ausführliche Informationen darüber könnt ihr im offiziellen Xbox-Artikel nachlesen.

5 First-Party-Titel im Geschäftsjahr 2023 – mindestens

Zuletzt widmen wir uns der allgemeinen Strategie der Xbox-Sparte. In einer kürzlichen Besprechung erwähnten die Redmonder vier neue Spiele, die im vergangenen Geschäftsjahr herausgebracht wurden. Die Rede ist von: „Psychonauts 2, „Age of Empires IV“, „Halo Infinite“ und „Forza Horizon 5“.

Im bevorstehenden Geschäftsjahr könnte diese Zahl übertroffen werden: „Wir sind auf dem besten Weg, diesen Betrag im nächsten Geschäftsjahr zu erreichen oder zu übertreffen.“

Bisher sind mit „Starfield“ und „Redfall“ nur zwei Projekte bekannt, die bis Juni 2023 auf den Markt kommen. Möglicherweise sind damit aber auch „Deathloop“ und „GhostWire: Tokyo“ gemeint, deren Zeitexklusivität ablaufen wird.

All diese Neuerungen dienen der Mission des Technologieunternehmens: Jedem Menschen weltweit den Spaß am Gaming näherzubringen. Was die Redmonder momentan alles in Petto haben, erfahrt ihr am kommenden Sonntag. Am 12. Juni findet nämlich der umfangreiche Showcase von Xbox & Bethesda statt.

