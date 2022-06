Fallout 76 Expeditionen – The Pitt: Der Releasetermin und ein neuer Story-Trailer zum Add-on

Fallout 76 Expeditionen - The Pitt:

Mit "Expeditionen: The Pitt" steht uns die nächste Erweiterung des Online-Action-Rollenspiels "Fallout 76" ins Haus. Im Rahmen des gestrigen "Xbox & Betheda Games-Showcase 2022" wurden der finale Releasetermin und ein frischer Trailer zur neuen Expedition veröffentlicht.

Wie die Entwickler der Bethesda Game Studios Anfang März bestätigten, soll das Online-Action-Rollenspiel „Fallout 76“ über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Zu den nächsten Inhalten, auf die wir uns freuen dürfen, gehört die Erweiterung „Expeditionen: The Pitt“, die im gestrigen „Xbox & Bethesda Games-Showcase 2022“ in Form eines neuen Story-Trailers präsentiert wurden. Darüber hinaus wurde der finale Releasetermin der neuen Expedition bekannt gegeben: Der 22. September 2022.

Versorgt werden wie gehabt der PC, die PlayStation-Systeme und die Xbox-Konsolen.

Eine Reise außerhalb der Appalachen

In „Fallout 76 Expeditionen: The Pitt“ führt euer Weg zum ersten Mal in ein Gebiet außerhalb der Appalachen. Versprochen werden spannende neue Geschichten und abwechslungsreiche wiederholbare Missionen, die euch zu verschiedenen bekannten Schauplätzen des „Fallout“-Universums entführen werden. Der erfolgreiche Abschluss der Missionen belohnt euch mit Erfahrungspunkten, wertvollen Gegenständen oder seltener Ausrüstung.

„Zum ersten Mal seit Fallout 3 werden die Spieler eingeladen, zurück in das Nachkriegs-Pittsburg zu reisen – jetzt eine düstere Industriebrache, die von Konflikten verkrüppelt und von Strahlung überflutet ist. Expeditionen: The Pitt führt eine neue Geschichte ein, die sich um zwei verfeindete Fraktionen dreht: die Arbeiter-Freiheitskämpfer der Union und die machthungrige Räuberfraktion der Fanatics“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Kämpfe für die Union, um ihre Heimat zurückzuerobern. Treffen Sie seine exzentrischen und mechanisch versierten Anführer, erfahren Sie mehr über die unangenehmen Bande, die sie verbinden, und entdecken Sie, wie das giftige Ödland von The Pitt seine Bewohner in den Wahnsinn treibt.“

