Apex Legends: Patchnotes zum kommenden Sammelevent „Erweckung“ veröffentlicht

Der Battle Royale-Shooter "Apex Legends" erhält am 21. Juni 2022 ein neues Sammelevent. Dieses bringt auch einen massiven Patch mit zahlreichen Änderungen mit sich.

Am kommenden Dienstagabend wird ein weiteres Sammelevent im Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ an den Start gehen. Im Rahmen von „Erweckung“ wird es einmal mehr einige neue kosmetische Gegenstände geben. Zudem werden die Entwickler von Respawn Entertainment den „Kontrolle“-Spielmodus zurückbringen und einige Anpassungen am Spiel vornehmen.

Kontrolle und zahlreiche Änderungen

Unter anderem werden in „Kontrolle“ Werbedrohnen eingeführt, die man herunterschießen kann. Ob man dadurch Beute erhält, ist noch nicht bekannt. Darüber hinaus passt man das Matchmaking an, sodass leere Plätze zum Beginn einer Partie gefüllt werden, um ausgeglichene Teams zu garantieren. Sollte eure Ultimate vor eurem Ableben gefüllt gewesen sein, wird sie auch beim Wiedereinstieg weiterhin gefüllt sein. Zudem hat man die Respawn-Zeiten massiv verringert, sodass die Spieler blitzschnell wieder im Kampf sind.

Respawn behebt auch einige Fehler bei den auf Sturmpunkt verfügbaren IMC Armories, sodass man sich nicht mehr in einen bereits besetztes Shuttle glitchen kann. Zudem werden keine Smart Loot-Container für Kameraden generiert, die nicht an dem Event teilgenommen haben. Des Weiteren werden einige Änderungen an der Spielbalance vorgenommen.

Die R-301 und die Rampage werden aus dem Replikator in die normale Loot-Rotation verschoben, woraufhin die CAR und die Wingman nur noch hergestellt werden können. Gold-Visiere für den Bocek werden einen Dreifach-Zoom erhalten. Konkrete Details kann man den vollständigen Patchnotes entnehmen, die auf der offiziellen Seite zu finden sind.

Weitere Meldungen zu Apex Legends:

Hier ist auch ein entsprechender Trailer zu dem „Erweckung“-Sammelevent:

Weitere Meldungen zu Apex Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren