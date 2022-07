PlayStation VR2: Foto soll Headset „in freier Wildbahn“ zeigen – Update

Update: Nachdem der Tweet mit dem Foto von PlayStation VR2 wieder gelöscht wurde, schob Bit Planet Games einen ähnlichen Tweet nach, in dem der weiter unten zitierte Text mit einem offiziellen Produktfoto kombiniert wurde.

Mehrere User verwiesen im weiteren Verlauf auf den ursprünglichen Tweet und zeigten einen Screenshot. Bit Planet Games reagierte darauf zunächst mit dem Vorwurf: „Fake News! Pro Photoshop Job!“

In einem weiteren Tweet widersprach sich das Unternehmen dann selbst: „Nicht echt. Nur Pappe und Klebeband und ein paar Drähte und eine Menge 3D-Druck.“

Wie auch immer: Die Reaktionen von Bit Planet Games sprechen eher für die Echtheit und nicht für eine Fälschung. Vermutlich geht es dem Studio um Schadensbegrenzung. Dennoch sollte beachtet werden, dass es sich um kein offiziell bestätigtes Foto handelt.

First look at PlayStation VR2 in its natural habitat #PSVR2 #PS5 #NGVR pic.twitter.com/DuULaOLROV

— AJ (@PSVRUnderground) June 29, 2022