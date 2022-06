PlayStation VR2: Weiteres Spiel für PS5-Headset angekündigt

Das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 soll mit mindestens 20 Spielen auf den Markt kommen, wie das PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan in einem kürzlich geführten Interview bekanntgab. Und in die Liste der bestätigten PSVR2-Games gesellte sich heute ein weiterer Titel hinzu.

Das kooperative Vier-Spieler-Abenteuerspiel „Ghostbusters VR“ wird neben der bereits angekündigten Quest-Version auch für PlayStation VR2 erscheinen. Das kündigte Entwickler nDreams in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Virtual Reality und Ghost Corpos an.

Lüftet ein tiefes Geheimnis

In „Ghostbusters VR“ tauchen die Spieler in die virtuelle Realität ein und leiten dort ihr persönliches Ghostbusters-Hauptquartier, das in San Francisco beheimatet ist. In einem neuen Kapitel innerhalb des Universums gilt es, ein „tiefes Geheimnis“ zu lüften.

Spieler verfolgen und fangen Geister, indem die bekannte Ausrüstung eingesetzt wird. Gemeistert werden können die Herausforderungen allein oder im Team mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus. „Führe das Vermächtnis der Ghostbusters fort, beschütze die Stadt vor teuflischen Geistern und erlebe den ganzen Humor und Schrecken der beliebten Serie“, so die Macher.

Einen Haken gibt es allerdings: Es ist nicht bekannt, wann PlayStation VR2 auf den Markt gebracht wird. Im Zuge der jüngsten State of Play, in der auch ein paar Spiele für PSVR2 vorgestellt wurden, gab Sony keinen Veröffentlichungstermin preis. Brancheninsider gehen davon aus, dass eine Veröffentlichung von PlayStation VR2 in diesem Jahr unwahrscheinlich ist. Das erste Quartal 2023 gilt als heißer Kandidat.

Mehr Spiele für PSVR2 bestätigt

Zu den weiteren für PlayStation VR2 bestätigten Spielen gehören unter anderem „Horizon Call of the Mountain“, „No Man’s Sky“, Teile von „Resident Evil 4 Remake“ und „Resident Evil Village“. Und Gerüchten zufolge sollen sich ebenfalls eine VR-Erfahrung auf Basis von „Modern Warfare 2“ sowie „Killzone VR“ in Arbeit befinden.

PlayStation VR2 wurde Anfang des Jahres etwas detaillierter vorgestellt, was sowohl für die technische Ausstattung als auch für das Design der neuen Sony-Brille gilt. Käufer profitieren von einer Auflösung von 2000×2040 Pixel pro Auge und Bildwiederholfrequenzen von 90/120 Hz. Das Sichtfeld liegt bei 110 Grad.

Offen ist neben dem Veröffentlichungstermin weiterhin der Preis von PlayStation VR2. Hier dürfte Sony wieder auf einen Betrag abzielen, der in etwa mit dem Preis der aktuellen Konsole harmoniert. 400 bis 500 Euro dürften es am Ende werden. Wie viel würdet ihr für das Headset ausgeben? Unsere Umfrage zu diesem Thema ist weiterhin geöffnet.

