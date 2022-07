NBA 2K23: Wird laut 2K Games bald vorgestellt

Zu den erfolgreichsten Serien von 2K Games gehörte in den vergangenen Jahren die „NBA 2K“-Franchise, die natürlich auch 2022 mit dem obligatorischen jährlichen Ableger bedacht wird.

Wie die Verantwortlichen von 2K Games via Twitter bestätigten, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen langsam aber sicher auf die offizielle Enthüllung des neuesten Serienablegers einstellen. Demnach soll die offizielle Enthüllung von „NBA 2K23“ bald über die Bühne gehen. Einen konkreten Termin nannte der Publisher bisher zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass eine ausführliche Präsentation des neuesten Titels geboten werden soll.

Versprochen werden erstes Gameplay, die Enthüllung des Cover-Stars, der Releasetermin von „NBA 2K23“ und mehr.

In den vergangenen Jahren wurden die verschiedenen Ableger der „NBA 2K“-Reihe für gewöhnlich im Juli enthüllt. Sollten 2K Games und 2K Sport an dieser Vorgehensweise festhalten, dürfte die Präsentation von „NBA 2K23“ bereits in den kommenden Wochen erfolgen. Dann erfahren wir auch, ob die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One ebenfalls versorgt werden oder ob sich 2K Games bei „NBA 2K23“ lediglich auf die aktuellen Konsolen konzentriert.

„NBA 2K22“ wurde im September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch veröffentlicht und konnte zumindest auf dem Court spielerisch überzeugen. Reichlich Kritik hagelte es allerdings aufgrund des übertriebenen Einsatzes der Lootboxen und Mikrotransaktionen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Ob 2K Games entsprechende Lehren aus der Kritik zog und den Einsatz der Lootboxen in „NBA 2K23“ zurückschraubte, erfahren wir möglicherweise in den kommenden Wochen.

Get Ready. #NBA2K23 is coming.

Don’t miss a beat as we reveal our cover stars, release gameplay first looks, and more.

❤ this tweet to opt-in for updates and make sure you know everything before your friends do. pic.twitter.com/p5njQsSM3u

— NBA 2K (@NBA2K) June 30, 2022