Battlefield 2042: Update 1.1.0 mit neuem Portal-Content, XP-Events und mehr startet heute

Mit ein wenig Verspätung wurde die erste „Battlefield 2042“-Season „Zero Hour“ im vergangenen Monat endlich an den Start gebracht. Ergänzend dazu kündigte DICE das Update auf die Version 1.1.0 an.

Dieses wird im Laufe des heutigen Tages auf allen Plattformen, für die „Battlefield 2042“ erhältlich ist, zur Verfügung gestellt und laut offiziellen Angaben diverse neue Inhalte mit sich bringen. Beispielsweise wird der Portal-Modus mit neuen Möglichkeiten für den Web-Editor versehen – darunter die „Air Superiority“ und die „Ground Superiority“.

Zudem wird laut Entwicklerangaben dafür gesorgt, dass KI-Soldaten nun wie vorgesehen Leitern erklimmen.

Neue Layouts für kleine Maps und mehr

Auch an den vorhandenen Karten von „Battlefield 2042“ werden die Entwickler von DICE im Zuge des Updates 1.1.0 kleinere Anpassungen vornehmen. „4 extra kleine Layouts für bestehende Karten hinzugefügt (Battle of the Bulge, El Alamein, Kaleidoskop und Manifest). Diese eignen sich zum Erstellen neuer Fahrzeug-TDM-Erlebnisse, funktionieren aber auch mit Team-Deathmatch- und Free-for-All-Modi“, so DICE. „Auf den Karten der Classic-Ära wurden mehrere Korrekturen vorgenommen, um Gelände-, Requisiten- und Kollisionsprobleme zu beheben.“

Weitere Anpassungen betreffen die Soundkulisse, die Waffen-Balance oder den Voice-Chat. Hinzukommen XP-Events, die euch das Sammeln von Erfahrungspunkten erleichtern. Alle weiteren Details zu den Inhalten und Optimierungen des Updates 1.1.0 liefert euch der ausführliche Changelog.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

