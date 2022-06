Battlefield 2042: DICE hat keine Zeit für Projekte im Mirror’s Edge-Stil

Arbeitet DICE neben "Battlefield" an Projekten, die mit "Mirror’s Edge" und Co vergleichbar sind? Laut Rebecka Coutaz, General Manager beim "Battlefield"-Entwickler, gibt es andere Pläne.

DICE legte mit „Battlefield 2042“ eine ziemliche Bruchlandung hin und ist seitdem bestrebt, den Shooter zu verbessern. Die geringen Spielerzahlen auf Steam deuten allerdings an, dass das Momentum weitgehend verflogen ist.

Dennoch möchte DICE in einigen Jahren einer der größten Shooter-Entwickler werden, wie Rebecka Coutaz, General Manager beim „Battlefield“-Entwickler, betont. Das bedeutet aber auch, dass sich das Unternehmen künftig nur auf diese eine Marke konzentrieren wird. Mit „Mirror’s Edge“ vergleichbare Spiele seien derzeit ausgeschlossen.

Volle Konzentration auf Battlefield 2042

„Auf jeden Fall“, so Coutaz auf die Frage, ob Projekte jenseits von „Battlefield“ auf Eis liegen. „Wir konzentrieren uns nur auf Battlefield 2042. Wir haben keine Zeit für etwas anderes. Und das ist es, was wir tun wollen. In drei Jahren wollen wir das Ego-Shooter-Kraftpaket sein, das DICE verdient. Das ist es, was wir anstreben.“

DICE möchte, dass das Team wirklich stolz auf „Battlefield 2042“ ist. Und das Studio möchte, dass DICE „die Nummer eins für Ego-Shooter-Spiele in Europa und eines der Kraftpakete in der Welt“ wird. Es sei ein fabelhaftes Team und man möchte „gemeinsam Magie schaffen“.

Zum enttäuschenden Launch von „Battlefield 2042“ betonte Coutaz, dass DICE über sechs Monate damit verbracht habe, das Spiel so weit zu verbessern, dass man im Studio zuversichtlich war, die verzögerte erste Saison mit Live-Inhalten Anfang Juni zu starten. Und laut Coutaz habe man „gutes Feedback“ erhalten.

„Die Spieler genießen unsere Karte und die Inhalte, die wir bereitgestellt haben. Also ist das ein Gewinn für uns und gibt uns ein gutes Gefühl“, so Coutaz weiter. „Das Team ist hier, um Battlefield zu machen. Es ist also wichtig für uns, Battlefield 2042 und die Erfahrung, die wir unseren Spielern bieten können, zu verbessern. Das sind wir ihnen schuldig.“

Der EA-CEO Andrew Wilson erklärte schon im Mai, dass das Unternehmen langfristig an „Battlefield 2042“ festhält: „Es handelt sich um eines der größten Franchises unserer Branche, das von einem der besten Teams der Branche entwickelt wurde. Und wir gehen davon aus, dass es weiter wachsen und für viele, viele Jahre ein wirklich wichtiger Teil unseres Portfolios sein wird“, so seine damaligen Worte.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

Anfang dieses Monats wurde hingegen behauptet, dass „Battlefield 2042“ von einer „Notbesatzung“ weitergeführt wird, die sich ausschließlich auf die Bereitstellung der versprochenen saisonalen Inhalte konzentriert, da sich der Fokus des Studios bereits auf das nächste Spiel verlagert habe. EA sorgte zügig für eine Stellungnahme.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren