Battlefield 2042: Arbeitet nur noch ein Rumpfteam am Shooter? EA bezieht Stellung

In der aktuellen Ausgabe von "GrubbSnax" berichtete der Journalist Jeff Grubb, dass derzeit nur noch ein kleines Rumpfteam am enttäuschend gestarteten Multiplayer-Shooter "Battlefield 2042" arbeitet. Berichte, zu denen in der Zwischenzeit auch Electronic Arts Stellung bezog.

Als „Battlefield 2042“ im vergangenen November für die Konsolen und den PC veröffentlicht wurde, zeichnete sich schnell ab, dass das neue Werk aus dem Hause DICE weder technisch noch spielerisch den Erwartungen der Community entsprach.

Auch wenn in den vergangenen Monaten mit diversen Updates nachgebessert wurde, hatte „Battlefield 2042“ zuletzt mit rückläufigen Spielerzahlen zu kämpfen. Eine Entwicklung, die laut dem für gewöhnlich gut informierten Journalisten und Industrie-Insider Jeff Grubb dazu geführt haben soll, dass mittlerweile nur noch ein kleines Rumpfteam an „Battlefield 2042“ arbeitet, um „den Shooter am Leben zu halten“.

Gleichzeitig soll das kleine Team dafür sorgen, dass die versprochenen beziehungsweise angekündigten Inhalte trotz der laut Grubb zurückgefahrenen Unterstützung noch erscheinen.

EA widerspricht den Angaben von Grubb

Grubb weiter: „Die Rumpfteam arbeitet daran, das Zeug so schnell und billig wie möglich herauszubringen“, führte Grubb aus. „Man kann es nicht anders sagen. Haltet eure Erwartungen an diese Inhalte niedrig. Sie werden es nur schnell und schmutzig herausbringen. Der Grund dafür ist, alle so schnell wie möglich zum nächsten Battlefield zu bringen. Es ist Zeit, das Schiff aufzugeben.“

Aussagen, die der für „Battlefield 2042“ verantwortliche Publisher Electronic Arts so nicht stehen lassen wollte. Stattdessen meldete sich das Unternehmen mit einem kurzen Statement zu Wort und widersprach den Angaben von Jeff Grubb. Weiter heißt es in dem offiizellen Statement von Electronic Arts, dass derzeit zahlreiche Entwickler und gleich mehrere Studios an „Battlefield 2042“ arbeiten, um den Shooter weiter zu verbessern und die Community mit neuen Inhalten zu versorgen. Daher könne keineswegs die Rede davon sein, dass Electronic Arts und DICE den Multiplayer-Shooter bereits aufgegeben hätten.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und startet heute in die erste Season „Zero Hour“. Geboten werden verschiedene neue Inhalte wie beispielsweise eine neue Map.

On GrubbSnax today, I said that Battlefield is down to a skeleton crew that is trying to meet its DLC obligations. EA has reached out to say this is untrue. pic.twitter.com/Wpj79d9pMM — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 8, 2022

