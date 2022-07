Red Dead Online: „RDO ist tot“, sagen Spieler und planen Beerdigung

Die Fans von „Red Dead Online“ bereiten sich darauf vor, den Multiplayer-Titel zu Grabe zu tragen. Am 13. Juli jährt sich der Tag, an dem „RDO“ sein letztes Inhaltsupdate erhalten hat. Genau an diesem Tag planen die verbleibenden Spieler eine große Trauerfeier.

Die Nutzer kritisieren bereits lange, dass der Multiplayer-Modus zu „Red Dead Redemption 2“, der mittlerweile auch als eigenständige Version erhältlich ist, kaum mehr von Entwickler Rockstar unterstützt wird. Verglichen mit „GTA Online“ habe das Western-Spiel viel weniger neue Inhalte und Updates erhalten.

Fans rufen zur großen Beerdigungssause auf

Gestern erst hatte Rockstar ein neues wöchentliches Update für „Red Dead Online“ angekündigt. Wie mittlerweile üblich handelte es sich dabei jedoch nur um die Bekanntgabe neuer Boni und Rabatte im Spiel und nicht um neue Inhalte. Scheinbar war dies der sprichwörtliche Sargnagel für die Community, die kurz darauf den Tod des Multiplayer-Titels ausrief.

Der Fan-Kanal Red Dead News machte den Spielern den Vorschlag, am 13. Juli die Beerdigung von „Red Dead Online“ zu feiern. Die Nutzer sollen sich an diesem Tag in das Spiel einloggen, ihren Charakter in dunkle Trauerkleidung werfen und die Bilder davon in den sozialen Medien teilen. „Wer hat Lust dazu? Eine Beerdigung, um ein Jahr zu feiern, seitdem Red Dead Online zurückgelassen wurde“, heißt es dazu auf Twitter.

Wie viele Spieler wirklich an der Trauerfeier teilnehmen werden, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Einige Spieler antworteten auf den Tweet, dass ihnen einfach die Lust fehle, sich noch einmal in „RDO“ einzuloggen oder den Titel erneut herunterzuladen. Viele scheinen jedoch ebenfalls der Meinung zu sein, dass „Red Dead Online“ ein für alle Mal tot ist. Einige Fans drohen sogar damit, künftige Veröffentlichungen von Rockstar Games wegen dieser Angelegenheit zu boykottieren.

