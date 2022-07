Final Fantasy VII Remake: Das Move-Set dieses Charakters war eine besondere Herausforderung

Anlässlich des 25. Geburtstags von "Final Fantasy VII" blickten die Entwickler von Square Enix noch einmal auf die Arbeiten am "Final Fantasy VII Remake" zurück. Wie Battle-Director Teruki Endo einräumte, war es vor allem der Kampfstil von Tifa, der den Entwicklern einiges an Kopfzerbrechen bereitete.

Tifa bereitete den Entwicklern von Square Enix einiges an Kopfzerbrechen.

Im Rahmen der ausführlichen Specials zum 25. Geburtstag des legendären Rollenspiel-Klassikers „Final Fantasy VII“ blickten die Entwickler von Square Enix unter anderem auf die Arbeiten am „Final Fantasy VII Remake“ zurück.

Bekanntermaßen entschlossen sich die kreativen Köpfe beim Remake dazu, das rundenbasierte ATB-Kampfsystem über Bord zu werfen und auf einen actionlastigeren Ansatz zu setzen. Um das neue Kampfsystem in die Realität umzusetzen, waren die Entwickler laut Battle-Director Teruki Endo dazu gezwungen, die Persönlichkeiten der verschiedenen Charaktere entsprechend zu berücksichtigen.

Wie Endo im weiteren Verlauf des Interviews einräumte, war es Tifa, die die Entwickler vor einige kreative Herausforderungen stellte. Vor allem die Tatsache, dass Tifa im originalen „Final Fantasy VII“ mit ihren Händen beziehungsweise Handschuhen kämpfte, bereitete dem Studio Kopfzerbrechen.

Ein unterhaltsames Kampfsystem im Fokus der Bemühungen

Laut Endo ging es den Entwicklern bei den Arbeiten am „Final Fantasy VII Remake“ darum, ein Kampfsystem zu erschaffen, das die Spieler und Spielerinnen auf unterschiedliche Art und Weise unterhält, wenn sie zwischen den verschiedenen Charakteren hin- und herwechseln. Während es in der Praxis recht einfach gewesen ist, Cloud, Aeris und Barret mit Kampfstilen zu versehen, die sich spürbar voneinander unterschieden, gestaltete sich dieses Vorhaben bei Tifa schon etwas komplizierter.

„Es war vergleichsweise einfach, Cloud, Barret und Aerith zu unterscheiden. Allerdings mussten wir sehr genau darüber nachdenken, welche definierenden Eigenschaften wir Tifa geben sollten. Ich denke, dass wir es geschafft haben, Tifas Mechaniken mehr Tiefe zu verleihen, indem wir ihre Fähigkeiten an das Burst-System gebunden haben, das eines der Grundpfeiler der Schlachten des Final Fantasy VII Remakes“ ist.

Weitere Meldungen zum Thema:

Abschließend wies Endo darauf hin, dass die Wahl des Charakters schlichtweg von den eigenen Präferenzen abhängig ist, da alle spielbaren Charaktere bewusst gleich stark gestaltet wurden: „Welchen Charakter ein Spieler jedoch am häufigsten verwendet, hängt von seinem Spielstil und anderen Vorlieben ab. Also haben wir es so gestaltet, dass es funktioniert – egal wen du bevorzugst.“

Quelle: The Gamer

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren