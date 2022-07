Digimon Survive: Ab sofort für die Konsolen erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit ist "Digimon Survive" ab sofort für die Konsolen erhältlich. Da darf ein offizieller Launch-Trailer, in dem unter anderem ein wenig auf die Geschichte eingegangen wird, natürlich nicht fehlen.

Nachdem „Digimon Survive“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben werden musste, gab der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment heute bekannt, dass das Anime-Abenteuer ab sofort für die Konsolen erhältlich ist.

Um den Release für die Konsolen gebührend zu feiern und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellte Bandai Namco Entertainment den offiziellen Launch-Trailer zu „Digimon Survive“ bereit. Dieser ermöglicht euch zum einen einen Blick auf verschiedene Charaktere, auf die ihr in der Kampagne stoßen werdet.

Darüber hinaus wird ein wenig auf die Geschichte von „Digimon Survive“ eingegangen, die euch in die Welt der namensgebenden kleinen Monster verfrachtet.

Eine Visual-Novel trifft auf ein Rollenspiel

Spielerisch wird „Digimon Survive“ als eine Mischung aus einer Visual-Novel auf der einen und einem strategischen Rollenspiel auf der anderen Seite beschrieben. Die Geschichte rückt eine Gruppe von Highschool-Schülern in den Mittelpunkt, die bei einem Ausflug in die Wildnis unversehens in die Welt der Digimon stolpert.

Kurz nachdem sie von einer Gruppe wilder Digimon attackiert werden, tritt eine Gruppe von friedliebenden Digimon auf den Plan und unterstützt die Gruppe. Versprochen wird eine Geschichte „im Anime-Stil voller aufregender Dramen, animierter Zwischensequenzen und einer einzigartigen Besetzung von Charakteren“.

Für die Geschichte und ihre Gestaltung ist der japanische Illustrator Uichi Ukumo verantwortlich. Abschließend wird versprochen, dass ihr mit euren Entscheidungen die Möglichkeit erhaltet, aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen und so eines von mehreren unterschiedlichen Enden zu Gesicht zu bekommen.

„Digimon Survive“ ist ab sofort für die PlayStation 4, die Xbox One sowie die Switch erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden. Die Umsetzung für den PC folgt am morgigen Freitag.

