The Dark Pictures The Devil in Me: Veröffentlichungstermin womöglich geleakt

Einen offiziellen Veröffentlichungstermin bekam "The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me" bisher nicht spendiert. Inoffiziell sickerte jedoch ein bestimmtes Datum durch.

„The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ soll im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen, wie der Entwickler Supermassive Games unlängst bekanntgab. Genauer wurde das Unternehmen nicht, sodass der Veröffentlichungstermin weiterhin aussteht. Diese Lücke füllt nun ein Gerücht, das der Ankündigung des Release-Dates möglicherweise zuvorkommt.

Für die Nennung des mutmaßlichen Veröffentlichungstermins von „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ sorgte der Twitter-User @ALumia_Italia. Er ließ bereits im Juni das Veröffentlichungsdatum von „Skull & Bones“ durchsickern und zeichnete sich in der Vergangenheit für weitere einschlägige Leaks verantwortlich.

Launch Ende November?

Dem Informanten zufolge wird der nächste Teil der „Dark Pictures Anthology“-Reihe am 30. November 2022 erscheinen. Es wäre ein Mittwoch. Womöglich wird der Veröffentlichungstermin von „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ im Zuge der Gamescom 2022, die Ende August veranstaltet wird, offiziell bestätigt.

NAMCO – THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: THE DEVIL IN ME | Release Date: November 30 pic.twitter.com/fiI2N3Wxqx — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 29, 2022

„The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ soll die bisher blutigste Geschichte innerhalb der Anthologie werden. Einmal mehr werden die Entscheidungen der Spieler darüber entscheiden, wer im Verlauf weiterleben kann oder das Zeitliche segnet. Letztendlich müssen die Spieler dabei zuschauen, wie die Crew jemanden zum Opfer fällt, der jeden ihrer Schritte beobachtet.

Im Verlauf der Handlung stehen Spieler vor der Aufgabe, jeden Winkel des „World’s Fair“-Hotels zu durchsuchen und neue Features zu entdecken. Erwähnt werden können dabei das Charakterinventar, werkzeugbasierte Rätsel und erweiterte Bewegungsaktionen wie etwa Rennen, Springen und Klettern.

Spieler, die sich für die Animatronic Collector’s Edition von „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ entscheiden, bekommen einige Zusatzinhalte. Dazu gehören eine Büstenfigur, eine exklusive Postkarte inkl. Umschlag, eine Visitenkarte von Lonnit Entertainment und eine Karte der Hotelinsel

Auf den Markt kommen wird „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ im Herbst dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC – vielleicht wie anfangs erwähnt am 30. November 2022.

