The Dark Pictures The Devil in Me: Trailer stellt den gruseligen Schauplatz vor

The Dark Pictures The Devil in Me:

"The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me" zeigt sich in einem neuen Video. Vorgestellt wird der Schauplatz, den ihr ab Herbst unter die Lupe nehmen könnt.

Bandai Namco hat weiteres Videomaterial zu „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ veröffentlicht. Nach dem Start des Clips, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, können Spieler einen Blick auf den Schauplatz des Titels werfen.

Die Anthologie „The Dark Pictures“ ist eine Reihe eigenständiger, sich verzweigender filmischer Horrorspiele, die bei den Machern von „Until Dawn“ entstehen.

Im neusten Teil erhält ein Dokumentarfilmteam einen geheimnisvollen Anruf mit einer Einladung in einen Nachbau der „Mörderburg“, die ursprünglich vom Serienmörder H. H. Holmes errichtet wurde, was für das Team nach einer guten Gelegenheit riecht.

„Das Hotel wirkt wie die perfekte Filmkulisse, doch der Schein trügt. Die Mitglieder des Filmteams merken, dass sie beobachtet und sogar manipuliert werden. Und plötzlich steht noch viel mehr auf dem Spiel als ihre Einschaltquote“, so die Macher.

Erkundet jeden Winkel des Hotels

Im Spielverlauf erkunden die Spieler jeden Winkel des „World’s Fair“-Hotels und entdecken neue Features, darunter das Charakterinventar, werkzeugbasierte Rätsel und erweiterte Bewegungsaktionen wie etwa Rennen, Springen und Klettern.

Vorbestellbar ist „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ sowohl als Standard Edition als auch als Animatronic Collector’s Edition. Letztere umfasst:

Animatronische Büstenfigur (11 cm)

Exklusive Postkarte inkl. Umschlag

Visitenkarte von Lonnit Entertainment

Karte der Hotelinsel

Weitere Meldungen zu The Dark Pictures Anthology The Devil in Me:

Erscheinen wird „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ im Herbst dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Meldungen zu The Dark Pictures: The Devil in Me.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren