Assassin’s Creed Valhalla: Title Update 1.6.0 mit Roguelike-Modus und mehr hat einen Termin

Ubisoft informiert heute über das bevorstehende Title Update für "Assassin's Creed Valhalla". Was alles drin steckt und wann es ausgerollt wird, erfahrt ihr im Artikel.

Title Update 1.6.0 geht am morgigen Dienstag um 14 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit an den Start. Genau 12,5 Gigabyte müssen auf der PS5 installiert werden, während es auf der Vorgängerkonsole fünf Gigabyte mehr sind.

Die Patch-Größen auf den verschiedenen Plattformen:

Xbox Series X|S: 26 GB

Xbox One: 19.6 GB

PlayStation 5: 12.5 GB

PlayStation4: 17.5 GB

PC: 23.7 GB

Die größte Neuerung ist zweifellos der DLC „The Forgotten Saga“. Mit diesem Video stellte Ubisoft den Roguelite-Modus letzte Woche genauer vor. Geboten wird hiermit eine „gewaltige Herausforderung“, die euch in das Reich der Toten führt. Jeder Spieler, der im Hauptspiel Asgard erreicht hat, kann darauf zugreifen. Dafür muss Ravensthorpe aufgesucht werden, wo sich ein neues Gebäude finden lässt.

Eine bestimmte Machtstufe ist nicht erforderlich. Zudem sind Ausrüstungsgegenstände und Perks, die aus England stammen, von einer Übertragung ausgeschlossen.

Comeback eines bekannten Events

Als Nächstes kehrt das Sigrblot Festival zurück. Vom 4. bis zum 25. August haben die Spieler die Gelegenheit, exklusive Belohnungen freizuschalten. Die Voraussetzungen für die Teilnahme: England erreichen, einen der ersten beiden Handlungsstränge abschließen und Siedlungsstufe 2 vorweisen.

Der Rest des Updates besteht aus Fehlerbehebungen und Verbesserungen, von denen sich zwei auf die „Dawn of Ragnarök“-Erweiterung beziehen. So konnte das Rätsel um das Buch des Wissens wegen eines Bugs nicht gelöst werden. Ein anderer Fehler betraf wiederum den Steinblock in Svaldal, der sich nicht bewegen ließ. Weitere elf Änderungen widmen sich dem Hauptspiel.

In absehbarer Zeit soll dann die finale Download-Erweiterung zu „Valhalla“ erscheinen. Was genau die Spieler damit geliefert bekommen, ist noch unbekannt. Weil von einer kostenlosen Episode die Rede war, ist jedenfalls nicht von einem umfangreichen DLC auszugehen.

Quelle: Ubisoft

