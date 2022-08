The Ascent: Entwickler deuten Arbeiten an einer Erweiterung an

Ende Juli 2021 veröffentlichten die Indie-Entwickler von Neon Giant Games den Cyberpunk-Shooter „The Ascent“ für die Xbox-Konsolen und den PC. Eine PlayStation-Umsetzung folgte im Frühjahr 2022.

Via Twitter wandte sich das Entwicklerstudio passend zum ersten Geburtstag von „The Ascent“ an die Community und bedankte sich für die Unterstützung der Spieler und Spielerinnen. „Es ist unser 1. Jahrestag! Wir sind beeindruckt von der Unterstützung und Liebe, die wir seit der Veröffentlichung erfahren haben. Vielen Dank an unsere großartige Community, die bei uns bleibt und unser Spiel spielt! Wir schätzen jeden einzelnen von euch!“, so die Macher von Neon Giant Games.

Im Zuge des Tweets wurde zudem ein kurzer Teaser-Clip veröffentlicht, in dem von einem „ganz neuen Auftrag“ die Rede ist. Dies legt nahe, dass die Entwickler derzeit an einer Erweiterung beziehungsweise einem neuen Story-DLC zu „The Ascent“ arbeiten. Da keine weiteren Details genannt wurden, kann zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nur spekuliert werden, was es mit der möglichen Erweiterung auf sich hat.

Unklar ist zudem, wann mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release zu rechnen ist. Bei „The Ascent“ handelt es sich um ein Action-Rollenspiel im Twin-Stick-Shooter-Format, das euch in eine düstere Cyberpunk-Welt verfrachtet. Nach dem mysteriösen Zusammenbruch der Ascent Group versinkt die Spielwelt im Chaos.

Ihr schlüpft in die Rolle eines ehemaligen Arbeiters der Ascent Group und versucht euch in der Welt zu behaupten, indem ihr zahlreiche Aufgaben annehmt und euren Charakter kontinuierlich verbessert.

It's our 1st Year Anniversary! We're humbled by the support and love we've had since launch. Thank you to our awesome community for sticking with us and for playing our game! We appreciate each and every one of you!

Now with that being said, we'll just leave this here… 👀 pic.twitter.com/v4JxRZe7i3

— The Ascent (@AscentTheGame) July 29, 2022