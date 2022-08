Horizon Forbidden West: Letzte Chart-Erfolge vor allem auf Bundles zurückzuführen?

In den vergangenen Monaten kehrte das Action-Rollenspiel "Horizon: Forbidden West" immer wieder in die höheren Regionen der britischen Software-Charts zurück. Eine Begebenheit, die laut den Marktforschern von GfK Chart-Track vor allem auf entsprechende Bundles zurückzuführen ist.

Zu den beliebtesten und gleichzeitig erfolgreichsten First-Party-Titeln gehört auf der PlayStation 5 das von Guerrilla Games entwickelte Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“.

So kehrte die PlayStation 5-Version des Abenteuers in den vergangenen Monaten immer wieder in die britischen Software-Charts zurück. Eine Entwicklung, die allerdings nicht nur auf die Popularität von „Horizon: Forbidden West“ als solches zurückzuführen ist. Im Rahmen eines Berichts zur Entwicklung des britischen Videospielmarkts kommen die Marktforscher von GfK Chart-Track zu dem Schluss, dass die Chartplatzierungen der letzten Monate vor allem auf entsprechende PlayStation 5-Bundles zurückzuführen seien.

Demnach machten Bundles in den letzten drei Monaten die Hälfte aller PlayStation 5-Konsolen aus, die in Großbritannien verkauft wurden.

Händler setzten verstärkt auf eigene Bundles

Eines der offiziellen PlayStation 5-Bundles wurde bekanntermaßen mit einer Kopie von „Horizon: Forbidden West“ ausgeliefert. Weiter führte GfK Chart-Track aus, dass in den letzten Monaten auch immer mehr britische Händler damit begannen, die PlayStation 5 mit einer Retail-Fassung des Action-Rollenspiels zu bündeln. Daher sei es im Prinzip nicht überraschend, dass Aloy in den britischen Retail-Charts zuletzt regelmäßig ein Comeback feierte.

„Betrachtet man die drei Monate Mai bis Juli seit der offiziellen Markteinführung der Bundles, dann entfallen 50 Prozent der abgesetzten PlayStation 5-Hardware auf die beiden Bundles“, führten die Marktforscher aus. „Dies erklärt auch die hohe Chartplatzierung von Horizon: Forbidden West in den Box-Software-Charts über diese Wochen. In letzter Zeit machten die offiziellen Bundles weniger PS5-Hardware aus.“

Und weiter: „Allerdings bündeln viele Händler die Standard-PS5-Konsolen jetzt mit Horizon: Forbidden West. Vor allem wenn sie bei den offiziellen Bundles nur noch über wenig Lagerbestand verfügen. All dies bedeutet, dass Horizon: Forbidden West weiterhin hoch in den Software-Charts zu finden ist.“

„Horizon: Forbidden West“ ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: GamesIndustry.biz

