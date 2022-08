Dead Island 2: Offizielle Enthüllung in der kommenden Woche?

Nach mehreren Verschiebungen und Entwicklerwechseln entsteht der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ mittlerweile bei den „Homefront: The Revolution“-Machern der Deep Silver Dambuster Studios.

Vor wenigen Tagen tauchte ein Leak auf, der uns neue Screenshots aus dem Nachfolger und einen möglichen Releasetermin lieferte. Entsprechen die Angaben des auf Amazon aufgetauchten Produkteintrags den Tatsachen, dann wird „Dead Island 2“ Anfang Februar 2023 veröffentlicht. Ergänzend zu dem Leak meldete sich nun der gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson zu Wort, der erfahren haben möchte, dass das Sequel in der kommenden Woche endlich offiziell enthüllt wird.

Genauer gesagt soll es im Rahmen des „Opening Night Live“-Events so weit sein, das am Vorabend der Gamescom 2022 und somit am Dienstag, den 23. August 2022 stattfindet. Starten wird das von Geoff Keighley produzierte und moderierte Event um 20 Uhr.

Eine Mischung aus Horror und schwarzem Humor

„Die Neuankündigung von Dead Island 2 ist für die Opening Night Live auf der Gamescom am 23. August geplant. Es sei denn, der Leak ändert die Dinge. Aber ich bezweifle es. Teaset es einfach wie Goat Simulator 3 am Start an und ich bin glücklich. Apropos Goat Simulator 3, es erreichte in dieser Woche den Gold-Status“, so Henderson.

Laut der geleakten Produktbeschreibung baut „Dead Island 2“ auf den spielerischen Stärken des ersten Teils auf und bietet euch eine Mischung aus Horror-Action, schwarzem Humor und einer spannenden Geschichte. Den unbestätigten Angaben zufolge warten im Nachfolger sechs unterschiedliche Charaktere mit individuellen Stärken und Fähigkeiten auf euch, die aus zunächst ungeklärten Gründen immun gegen den Zombie-Erreger sind, der die Welt von „Dead Island 2“ unsicher macht.

Sollten die Aussagen von Henderson den Tatsachen entsprechen, dann erfahren wir in der kommenden Woche mehr. Und dann könnte möglicherweise auch der von Amazon ins Gespräch gebrachte Releasetermin in Form des 3. Februar 2023 offiziell bestätigt werden.

Dead Island 2 re-announcement is scheduled for Opening Night Live at Gamescom on August 23rd. pic.twitter.com/GlqZPfzBZ0 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2022

