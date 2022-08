Activision Blizzard: Erstes Land segnet die Übernahme durch Microsoft ab

In Saudi-Arabien erhielt die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft grünes Licht.

Anfang des Jahres kündigte Microsoft das Vorhaben an, den kalifornischen Publisher Activision Blizzard zum Preis von knapp 69 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen.

Da mit dieser Übernahme nicht nur diverse bekannte Entwicklerstudios wie Blizzard Entertainment oder Infinity Ward, sondern darüber hinaus auch erfolgreiche Marken wie „Call of Duty“ oder „Diablo“ den Besitzer wechseln werden, wird die Übernahmen derzeit von verschiedenen Regulierungsbehörden untersucht.

Während eine Zusage der entsprechenden Institutionen in Europa beziehungsweise den USA noch auf sich warten lässt, legt Saudi-Arabien den Plänen von Microsoft keine Steine in den Weg. Hier wurde die Übernahme von Activision Blizzard kürzlich durch die General Authority for Competition genannte Aufsichtsbehörde abgesegnet.

Experten gehen vom baldigen Abschluss der Übernahme aus

Laut den Angaben der saudi-arabischen Regierung „gibt die General Authority for Competition bekannt, dass sie keine Einwände gegen den Abschluss des Fusionsprozesses zwischen Microsoft und Activision Blizzard hat“. Derzeit wird die Übernahme unter anderem durch die US-amerikanische Federal Trade Commission (kurz: FTC) geprüft. Experten gehen allerdings davon aus, dass auch die FTC keine Einwände gegen die Übernahme erheben und dieser in Kürze grünes Licht erteilen wird.

Als möglichen Knackpunkt nannten Kritiker die zugkräftige „Call of Duty“-Reihe. Da Microsoft in den vergangenen Wochen allerdings gleich mehrfach versicherte, dass das Unternehmen kein Interesse daran hat, „Call of Duty“ exklusiv im Xbox-Ökosystem zu veröffentlichen, und stattdessen auch die PlayStation-Konsolen weiter mit der Reihe versorgen möchte, dürfte es seitens der Regulierungsbehörden keine ernsthaften Einwände gegen die geplante Übernahme geben.

Entsprechende Statements seitens der Federal Trade Commission und anderer Behörden dürften daher in den kommenden Wochen folgen. Dann erfahren wir auch, ob die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ohne Einwände über die Bühne gehen kann oder ob der Deal möglicherweise durch Vorgaben der Regulierungsbehörden eingeschränkt wird.

