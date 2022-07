Activision Blizzard: Kauf durch Microsoft könnte bald von der FTC genehmigt werden

Als Microsoft Anfang des Jahres bekannt gab, dass das Unternehmen den kalifornischen Publishing-Giganten Activision Blizzard zum Preis von knapp 69 Milliarden US-Dollar übernehmen wird, rief diese Ankündigung nicht nur diverse Kritiker auf den Plan.

Gleichzeitig nahmen sich verschiedene Wettbewerbshüter der geplanten Übernahme an. Darunter die Federal Trade Commission (kurz: FTC), die sich in Nordamerika das Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, für einen fairen Wettbewerb zu sorgen und Übernahmen oder Fusionen, die den freien Wettbewerb bedrohen, zu unterbinden. Im März 2022 bat die FTC Microsoft und Activision Blizzard um zusätzliche Informationen, die laut den Wettbewerbshütern vonnöten sind, um die geplante Übernahme zu prüfen.

Wie Dealreporter berichtet, hat Microsoft der Federal Trade Commission in der Zwischenzeit alle benötigten Unterlagen und Informationen übermittelt.

Freigabe würde zunächst nur für die USA gelten

Nach dem Eingang der besagten Unterlagen hat die FTC jetzt 30 Tage Zeit, die ihnen vorliegenden Informationen zu prüfen und im Zweifelsfall Einspruch zu erheben. Andernfalls könne der Deal fortgesetzt werden. Zu beachten ist allerdings, dass die 30-Tage-Frist nur dann beginnt, wenn beide involvierten Unternehmen die nötigen Unterlagen zur Verfügung gestellt haben. Unklar sei allerdings, ob bisher nur Microsoft oder auch Activision Blizzard die Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt haben.

Sollte zweiteres der Fall sein, könnte die Genehmigung der Übernahme zumindest in den USA in den kommenden Wochen erfolgen. Zumindest dann, wenn die Federal Trade Commission keine Einwände erhebt. Gibt es keine Bedenken seitens der Wettbewerbshüter, kann die Übernahme über die Bühne gehen. Wahlweise kann die FTC versuchen, eine für gefährlich gehaltene Übernahme beziehungsweise Fusion zu stoppen, indem beim Bundesgericht eine Verfügung beantragt wird.

Gibt es lediglich kleinere Bedenken gegen eine Übernahme oder eine Fusion, können mit den involvierten Unternehmen verschiedene Regeln und Vorgaben ausgearbeitet werden, durch die nach dem Abschluss eines entsprechenden Deals weiterhin ein freier und fairer Wettbewerb gewährleistet ist.

Auch in Großbritannien beschäftigen sich die Wettbewerbshüter mit der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Hier hat sich die Competition and Markets Authority (CMA), das britische Pendant zur FTC, eine Frist bis zum 1. September 2022 gesetzt, um über eine mögliche Genehmigung der Übernahme zu entscheiden und ihre erste Entscheidung in dieser Angelegenheit zu treffen.

