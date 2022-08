Haunted Chocolatier: Neuer Screenshot und Musik zum knuffigen Bienen-Boss

Der „Stardew Valley“-Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone lässt seine Fans weiter an den Arbeiten seines neuesten Spiels teilhaben. Barone veröffentlicht immer wieder neue Screenshots zu „Haunted Chocolatier“ oder beantwortet die Fragen der Fans auf Twitter.

Nun hat der Entwickler wieder ein neues Bild zu seinem neuesten Projekt veröffentlicht. Es zeigt einen Kampf gegen einen doch recht knuffigen Bienen-Boss, der in einem Bereich stattfindet, der wie ein großer Bienenstock aussieht.

Fans freuen sich über Bienen-Areal

Ein Spieler fragte Barone, ob das Honig-Biom, in dem sich der Bienen-Boss befindet, von „Terraria“ inspiriert ist. „Ich habe viele Spiele mit Bienengebieten gespielt, darunter auch Terraria“, so der Entwickler. „Es ist schon fast so etwas wie ein Gaming-Trope. Ich habe aber nicht speziell an ein bestimmtes Spiel gedacht. Der Bienenstock-Bereich macht thematisch Sinn für das größere Areal, in dem er enthalten ist.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Passend zu dem neuen Screenshot des Bienen-Bosses hat Eric „ConcernedApe“ Barone auch gleich die Boss-Musik veröffentlicht, die bei dem Kampf abgespielt werden soll. Das neueste Spiel des „Stardew Valley“ -Schöpfers soll ein tiefergehendes Kampfsystem bieten, wie es noch bei dem Farm-Hit der Fall war. Barone verriet, dass er auch bei „Haunted Chocolatier“ wieder alleine für die Musik verantwortlich sein wird.

Mehr zum Thema:

Darüber hinaus wurde der Entwickler noch gefragt, ob er das Gefühl habe, bei „Haunted Chocolatier“ schneller Fortschritte zu machen als bei „Stardew Valley“. Barone antwortete, dass er nicht glaube, dass er das Spiel schneller entwickele. Er habe aber das Gefühl, dass er es tun könnte, wenn er es wollte. Dazu soll „Haunted Chocolatier“ in mancher Hinsicht ehrgeiziger ausfallen, als „Stardew Valley“.

Quelle: Dexerto

Weitere Meldungen zu Haunted Chocolatier.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren