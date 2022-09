Masayasu Ito: PlayStation-Hardware-Designer geht von Bord

Masayasu Ito geht in den Ruhestand. In den vergangenen Jahrzehnten war er unter anderem als PlayStation-Hardware-Designer für mehrere Konsolengenerationen mitverantwortlich.

Sony Interactive Entertainment hat mitgeteilt, dass Masayasu Ito am 1. Oktober 2022 von seinem Amt als stellvertretender Direktor und Präsident des Unternehmens zurücktreten und durch Lin Tao ersetzt wird, der bereits als Director tätig war. Kiichiro Urata, der derzeit als SVP Head of Japan Asia Partner Development & Relations tätig ist, wird ebenfalls zum Direktor ernannt.

Ito arbeitete elf Jahre lang bei der Sony Corporation, bevor er im April 2008 zu Sony Interactive Entertainment (damals Sony Computer Entertainment) wechselte. Während dieser Zeit überwachte er die Hardware-Entwicklung und den Betrieb des Konsolenherstellers und spielte auch eine wichtige Rolle bei der Hardware-Planung, was die PS5 und PSVR mit einschließt.

Für mehrere Generationen mitverantwortlich

Zunächst war Ito für die Entwicklung von Peripheriegeräten für die PS2 und von LCD-Monitoren für die PSOne zuständig. Als die Entwicklung der PSP begann, wurde Ito mit dem Design des Handhelds betraut. Später war er an der Entwicklung der PS3-Hardware beteiligt. Gleiches gilt für die Hardware und Systemsoftware der PS4.

berichtet, dass der Rücktritt des 60-Jährigen auf seine Entscheidung zurückzuführen ist, sich zur Ruhe zu setzen. Das heißt, dass er offenbar nicht bei einem anderen Unternehmen angeheuert hat.

Vor einigen Jahren sorgte Ito für ein viel zitiertes Statement zum Controller der PlayStation-Konsolen, in dem er beschrieb, warum sich deren Grundform seit der Veröffentlichung des ursprünglichen DualShock für die PS1 nicht mehr verändert hat.

„Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, aber am Ende sind wir zu dieser Form zurückgekehrt“, so Ito. „Wir kommen immer wieder an den Punkt zurück, an dem wir sagen: ‚Diese Form ist am einfachsten zu benutzen‘. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, die Form zwangsweise zu ändern. Wenn sich natürlich eine benutzerfreundlichere Form herauskristallisiert, ist das natürlich in Ordnung.“

Sony brachte die PS5 im November 2020 in einer Reihe von Territorien auf den Markt. Zum Lieferumfang gehört der in mehreren Punkten verbesserte und erweiterte DualSense-Controller. Die Konsole wurde weltweit 21,7 Millionen Mal ausgeliefert. Unabhängig davon plagen Lieferprobleme die Interessenten, denn die PS5 ist nach wie vor schwer zu bekommen.

