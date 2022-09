Gotham Knights: Entwickler-Tagebuch liefert Details zu Alfred und dem Design der Helden

Zur Einstimmung auf den nahenden Release in wenigen Wochen stellten die Macher von WB Games Montreal ein neues Entwickler-Tagebuch zu „Gotham Knights“ bereit.

Zu den Themen, auf die die kreativen Köpfe hinter dem Action-Rollenspiel eingehen, gehört zum einen Batmans treuer Diener Alfred, der auch in „Gotham Knights“ einen Auftritt haben wird. Darüber hinaus wird über das Design der vier spielbaren Helden gesprochen. Offiziellen Angaben zufolge verfügen die vier Helden nicht nur über einzigartige Stärken und ihre ganz eigenen Spielstile.

Darüber hinaus bekamen die Charaktere individuelle Hintergrundgeschichten und Herausforderungen spendiert, denen sie sich stellen müssen.

Die Geschichte wird auf unterschiedliche Art und Weise erzählt

Alfred, der weise Butler von Wayne Manor, unterstützt die Helden, indem er ihre Wunden verbindet und emotionale Unterstützung leistet. Weiter führen die Entwickler von WB Games Montreal aus, dass euch die Geschichte von „Gotham Knights“ nicht nur Anhand klassischer Zwischensequenzen und Dialoge erzählt wird. Darüber hinaus wurden in der Spielwelt diverse Hinweise und Geheimnisse rund um die Hintergrundgeschichte des Abenteuers versteckt.

In „Gotham Knights“ verschlägt es euch in die düstere Metropole Gotham City. Da Batman im Kampf gegen das Böse sein Leben ließ, schließen sich seine vier Freunde Robin, Batgirl, Nightwing sowie Red Hood zusammen und sagen dem organisierten Verbrechen den Kampf an. Dank der freien Charakter-Entwicklung wird es möglich sein, die vier Helden und ihre Fähigkeiten auf den eigenen Spielstil zuzuschneiden.

„Gotham Knights“ erscheint am 21. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

