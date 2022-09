The Last of Us – Multiplayer: Frische Details im Lebenslauf eines ehemaligen Entwicklers aufgetaucht

The Last of Us - Multiplayer:

Der in Entwicklung befindliche "The Last of Us"-Multiplayer-Titel lässt zwar noch auf sich warten, jedoch sind einige wenige Details durch den Lebenslauf eines ehemaligen Naughty Dog-Entwicklers aufgetaucht.

Zwar haben Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog in der vergangenen mit „The Last of Us: Part I“ ein Remake zum mittlerweile ikonischen Action-Adventure veröffentlicht, jedoch arbeiten die Entwickler bekanntermaßen auch an einem reinen Multiplayer-Titel rund um die Marke.

Eine vollgepackte Stadt

Allzu viele Details hat Naughty Dog bisher nicht verraten, weshalb man über jede noch so kleine Information dankbar ist. Bisher ist nur bekannt, dass die Spieler ein massives Multiplayer-Abenteuer geboten bekommen sollen, in dem sie sowohl neue Charaktere als auch einen neuen Schauplatz erwarten können. Laut einem ersten Artwork wird man nach San Francisco reisen.

Nun sind im LinkedIn-Profil eines ehemaligen Naughty Dog-Entwicklers einige weitere Details zu dem Multiplayer aufgetaucht. Demnach hat Mathew Seymour an einem Multiplayer-Titel gearbeitet, der „in einer sehr dichten Stadt mit einer Menge Details“ angesiedelt ist. Zwischen Juni 2020 und Dezember 2021 hat Seymour am Layout, der Population sowie dem Macro/Micro-Polishing gearbeitet, sich mit dem Modellieren und dem Texturieren, dem Scripting, den Design Tools, den Karten und dem Points of Interest beschäftigt und auch Erfahrung mit Maya, internen Tools und Photoshop gesammelt.

Die Veröffentlichung des „The Last of Us“-Multiplayer-Spiels wird jedoch noch einige Zeit auf sich warten lassen. Weitere offizielle Details hatte Naughty Dogs Neil Druckmann erst für das kommende Jahr versprochen.

Quelle: TheGameSpoof (via PlayStation LifeStyle)

