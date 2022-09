Call of Duty Warzone 2.0: Neue Karte „Al Mazrah“, Gulag 2.0 und mehr vorgestellt

Im Rahmen des heutigen „Call of Duty Next“-Events haben Activision und Infinity Ward zahlreiche Informationen zu dem kommenden Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone 2.0“ enthüllt. Demnach wird er am 16. November 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht.

Die neue Karte namens „Al Mazrah“ wird die Spieler in die Wüste einer fiktionalen Region Westasiens schicken, wobei man auch eine brandneue Zonenmechanik einführen wird. Demnach werden mehrere Kreiszonen auftauchen, die das Endgame stark verändern. Darüber hinaus wird auch der „Gulag 2.0“ den Spielern eine weitere Chance bieten, um nach einem Tod in den Kampf zurückzukehren. Man wird sich zukünftig in 2v2-Kämpfen durchsetzen müssen, wobei man auch Waffen aufsammeln muss. Der „Gefängniswärter“ wird einem das Leben ebenfalls schwerer machen.

Außerdem wird auf Al Mazrah auch eine neue KI-Fraktion auftauchen, die für höhere Risiken und realistischere Kampfszenarien sorgen soll. Dafür soll auch die neue fortschrittliche KI genutzt werden, die auch in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zum Einsatz kommen wird. Die Gegner und Verbündeten sollen lebensechter agieren, indem sie auch Ecken absuchen, aktiv ihre Leben schützen und dynamisch auf die Entscheidungen der Spieler reagieren. Der neue DMZ-Modus wird wiederum als „Sandbox-Erfahrung“ beschrieben.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Abschließend kann man bereits einen Blick auf die neue Karte werfen, die die Spieler zu packenden Matches hinreißen soll. Diese könnt ihr dem unten eingebundenen Tweet entnehmen.

Introducing Al Mazrah – the brand-new Battle Royale map for #Warzone2

📈 Built for Next Gen

🟢 New Multi-Circle closure

🛥 Water combat

⚔️ Gulag 2.0

💪 Take on enemies at Strongholds

🔥 Plus more

Where is the squad dropping first? 🪂 #CODNext pic.twitter.com/aShCP7FqAq

— Call of Duty @ #CODNext (@CallofDuty) September 15, 2022